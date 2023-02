NEWS

Nicolò Figini | 1 Febbraio 2023

Il rumor su Teo Mammucari e Le Iene

In questi ultimi giorni si sta parlando molto dell’addio del conduttore a Le Iene. Il cambio di conduzione è stato annunciato tramite un comunicato ufficiale che recitava: ““Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento“. Dagospia, tuttavia, ha rivelato una situazione un po’ diversa.

Sappiamo che questo tipo di informazioni vanno prese con le pinze in quanto non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Tuttavia il portale ha parlato di una “clamorosa lite” tra Mammucari e l’ideatore dello show Davide Parenti. Quest’ultimo, contattato da La Stampa ha anche risposto affermando: “Non voglio nuocere e sto zitto“. Ecco quindi che arriva anche un sostituto. Prima sembrava che si stesse pensando a Enrico Papi. Poi la scelta è ricaduta su Max Angioni, comico presente nel cast fisso de Le Iene.

In queste ore, inoltre, sempre Dagospia ha rilasciato nuove indiscrezioni. Anche in questo caso non sappiamo quanto ci sia di vero, quindi bisogna fare molta attenzione. Il portale ha svelato il presunto retroscena che avrebbe portato all’allontanamento di Teo Mammucari:

“La situazione, stando alle nostre fonti, sarebbe degenerata nei giorni scorsi dopo un servizio in cui il presentatore romano praticava ipnosi, realizzato in esterna a Milano. Da qui sarebbe partita la discussione con Parenti, secondo Fanpage, per la condivisione sui social da parte del conduttore. Una situazione degenerata con l’uscita dallo studio di Teo prima dell’inizio delle registrazioni. Una crisi mai più rientrata“.

