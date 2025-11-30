Incidente in diretta per Barbara d’Urso, che si è fatta male a Ballando con le Stelle. Ecco cosa è accaduto e come sta ora la conduttrice.

Come sta Barbara d’Urso

Quest’anno Barbara d’Urso ha deciso di rimettersi in gioco e ha così accettato di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle in qualità di concorrente. Nelle ultime settimane dunque la conduttrice sta convincendo a pieno il pubblico e senza dubbio è già vista come una delle potenziali vincitrici del talent show di Milly Carlucci. Tra poche puntate nel mentre andrà in onda su Rai 1 la finale e finalmente scopriremo chi alzerà la coppa. In attesa di vedere cosa accadrà, ieri sera qualcosa ha fatto preoccupare i fan del programma e della presentatrice partenopea. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Chi sta seguendo il percorso della d’Urso a Ballando, sa bene che da qualche giorno a questa parte la conduttrice sta accusando un dolore alla spalla. Nonostante le cure mediche però pare che il problema non si sia ancora risolto e così ieri sera, nel corso della nuova diretta, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Barbara d’Urso si è infatti fatta male e dopo la sua esibizione a Ballando con le Stelle ha fatto fatica a rialzarsi, lamentando un forte dolore alla spalla. A quel punto a intervenire è stata prontamente Milly Carlucci, che ha immediatamente raggiunto la conduttrice. Una volta rialzata, Barbara ha iniziato a tenersi la spalla, cercando di nascondere però il dolore.

Ma come sta dunque ora la d’Urso? L’ex volto Mediaset, una volta lasciata la pista, ha ricevuto le necessarie cure mediche. Attualmente non è chiaro quali siano le sue condizioni, nelle prossime ore tuttavia potrebbero arrivare aggiornamenti in merito.

