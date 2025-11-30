Pochi minuti fa, durante la diretta del TG1 delle 13:30, Carlo Conti ha finalmente rivelato il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Ecco chi ci sarà tra i Big.

Il cast ufficiale di Sanremo 2026

Finalmente il giorno è arrivato! Dopo mesi e mesi di speculazioni, indiscrezioni e voci di corridoio, oggi Carlo Conti ha rivelato il cast ufficiale di Sanremo 2026. Come è noto, la prossima edizione del Festival della canzone italiana si svolgerà dal 24 al 28 febbraio e in queste settimane sono in corso i preparativi per la kermesse musicale. Ma chi ci sarà dunque tra i Big della competizione canora? Andiamo a scoprire i nomi ufficiali.

Come ha annunciato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti al TG1 delle 13:30, a salire sul palco del Teatro Ariston saranno Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini. E ancora Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane e Luchè. Ma non è finita qui.

A far parte del cast ufficiale di Sanremo 2026 saranno anche Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre.

Infine troveremo Francesco Renga, Mara Sattei, LDA e Aka7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo.

