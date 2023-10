GF, inquilini violano il regolamento e Signorini sbotta: “Siete fuori di melone”

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Ottobre 2023

Grande Fratello

Gli inquilini del GF violano il regolamento

Il momento “nomination” nella Casa del GF è sempre uno dei più caldi della serata. Alfonso Signorini ha chiamato tutti i concorrenti nominabili a fare le loro votazioni palesi.

Appena entrati in SuperLed Alfonso Signorini ha notato che alcuni concorrenti non hanno atteso l’avvio del countdown e stavano già scegliendo la carta con il volto della persona da mandare in nomination. La prima a essere inquadrata e quindi “sgamata” è Grecia Colmenares. Qui uno screen del momento dalla diretta del GF…

Grecia Colmenares pizzicata a scegliere le carte del nominato dalle telecamere del GF

Questo ha spinto il conduttore a intervenire subito: “Ma scusa, scusate, chi vi ha detto di smanettare con le carte? Vi ho dato qualche licenza eh?”. Fiordaliso si è subito fatta avanti, scusandosi con il conduttore: “Scusa, no no… scusa”. Mentre stava annunciando i fatidici 30 secondi, anche Giselda è stata pizzicata a non rispettare il regolamento del GF:

“Giselda, hai le carte in mano?”, ha detto Signorini. La gieffina ha iniziato a ridere, ma il presentatore l’ha subito richiamata all’ordine: “E no, rido io Giselda. Non rido per niente”.

Giselda sceglie le carte prima del countdown – GF

Poco dopo la Torresan ha chiesto scusa, mentre il ‘padrone di casa’ del GF li ha bacchettati:

“Scusate ma siete un po’ storditi stasera? Fiordaliso! No, scusate, ma che volete fare? Ho dato il via al tempo?”, ha ribattuto Alfonso Signorini. La cantante ha trovato come giustificazione quella di essere rimasti tutti sconvolti, o meglio “scioccobasiti” come ripetuto da Fiordaliso, per l’eliminazione di Samira. “E… siete fuori di melone. Va bene, ragazzi, riprendetevi!”.

Per quanto quindi siano dispiaciuti per l’eliminazione di Samira Lui dal GF, Alfonso Signorini ha fatto notare ai concorrenti che il gioco va avanti e dunque, di conseguenza, queste violazioni non sono concesse.

I concorrenti dunque non hanno rispettato il regolamento richiesto dal GF e hanno fatto un qualcosa che non avrebbero dovuto. Beccati dalle telecamere tutti i menzionati hanno chiesto scusa per l’errore commesso e Signorini ha così dato il via alle nomination!