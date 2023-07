Gian Maria Sainato lasciato dopo l’Isola dei Famosi: “Cornuto e mazziato”

NEWS

Debora Parigi | 1 Luglio 2023

Isola dei Famosi 2023

Non è andata bene l’esperienza di Gian Maria Sainato all’Isola dei famosi. Non raggiunta la Finale per un soffio, è stato anche lasciato

Il racconto di Gian Maria Sainato sui social

Anche se l’Isola dei famosi è finita da un paio di settimane, i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. Ecco che quindi Gian Maria Sainato ha raccontato attraverso il suo profilo Twitter una cosa riguardante la sua vita privata che gli è accaduta. E non è per niente carina.

Un paio di giorni di fa l’ex naufrago ha infatti scritto sul suo profilo: “Comunque la persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più”. E aggiunto anche le emoji che piangono e il cuore spezzato. Poi ha fatto un altro tweet di risposta aggiungendo: “’Cornut e mazziat’ in questo caso dall’Isola”. Ovviamente il “cornuto” non è riferito al fatto che è stato tradito, ma ha proprio usato il modo di dire per specificare come all’Isola non sia andata bene e la delusione è arrivata anche una volta tornato in Italia.

Proprio mentre era all’Isola dei famosi, Gian Maria Sainato aveva parlato della sua bisessualitaà: “Sì, sono bisessuale è vero e non l’ho mai nascosto. Se ho preferenze tra uomini e donne? No assolutamente, per me sono uguali. Dipende dal sentimento e dalla persona che ho davanti. La mia storia più lunga con un uomo è stata di cinque anni e con una donna un anno e mezzo. Poi mi sono divertito tanto. Con chi mi piace divertirmi di più? Dipende dalle situazioni, ma uomini e donne sono al pari davvero. Forse sono stato un po’ più con gli uomini, ma non così tanto da definirmi omosessuale. Poi a me la donna piace tanto e mi attirano le femmine”.

E aveva proprio raccontato dell’inizio di una frequentazione con una donna poco prima di partire per l’Honduras: “La mia ultima storia prima di entrare qui è stata con una ragazza. […] Abbiamo iniziato a frequentarci, poi sono venuto qui e ci siamo detti ‘vedremo come andrà'”. A quanto pare non è andata bene. Ma Gian Maria non si è perso molto d’animo. In un altro tweet ha infatti scritto: “Ma chi me lo fa fare a essere ‘casa e Chiesa’! Basta da oggi mi divertoo”.