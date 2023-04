NEWS

Nicolò Figini | 14 Aprile 2023

Qualche settimana fa ha cominciato a prendere piede l’ipotesi secondo la quale Barbara d’Urso potrebbe lasciare Mediaset per spostarsi sulla Rai. Il rumor – perché di questo solo si tratta – si è come prevedibile diffuso a macchia d’olio.

Dietro tali voci ci sarebbe l’idea da sempre accarezzata da Milly Carlucci, di coinvolgere in qualche modo la d’Urso a Ballando con le Stelle. Da questa idea, però, si è ricamato che la conduttrice di Pomeriggio Cinque sarebbe addirittura già in predicato di entrare nella giuria del varietà di Rai 1, in partenza come di consueto in autunno.

Il salto di Lady Cologno dal Biscione a Mamma Rai sarebbe clamoroso, soprattutto dopo anni di grandi successi e programmi che per l’azienda che fa capo a Piersilvio Berlusconi sono diventati di punta proprio grazie all’impronta datagli da Barbara d’Urso. Ci riferiamo naturalmente – per citarne solo alcuni – al Grande Fratello NIP, a Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e tanti ancora.

La risposta di Barbara d’Urso

Curiosi di far luce sulla questione, dunque, i colleghi di Gente hanno chiesto alla conduttrice se davvero abbia in progetto di lasciare Mediaset per la TV di Stato.

Questo quanto ricostruisce, tra gli altri, il profilo Instagram Pipol TV:

“Le indiscrezioni su Barbara D’Urso alla Rai circolano da tempo. Ma la conduttrice è da tantissimi anni uno dei volti di Mediaset, dove ha condotto numerose trasmissioni televisive in diverse fasce orarie. Che sia giunto il momento di cambiare? La sua replica a una domanda del settimanale Gente su un possibile futuro in Rai apre a nuove possibilità e non lascia dubbi su un aspetto”.

Barbara d’Urso avrebbe affermato: “Con me può succedere di tutto. Sono la donna delle sorprese“. Una replica che è lungi dal fornire un reale chiarimento, e che anzi lascia in sospeso ancora molte domande.

Tutti i fan della conduttrice restano insomma curiosi di scoprire come e se il suo percorso lavorativo cambierà, nel caso in cui accettasse davvero di spostarsi in Rai. Al momento, come dicevamo all’inizio, non abbiamo certezze.

Continuate a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti del caso e tante altre news.