Barbara d’Urso lascia Mediaset? Tutte le news

Andrea Sanna | 16 Maggio 2023

Proseguono insistenti le voci sul futuro di Barbara d’Urso a Mediaset. Voci che – ci teniamo a precisare – non trovano ancora ufficialità e andranno interpretate semplicemente come rumor finiti su diverse testate.

Qualche settimana fa si è fatta largo l’ipotesi di un possibile addio di Barbara d’Urso a Mediaset. Il pettegolezzo, diffusosi naturalmente con rapidità, non ha suscitato prese di posizioni delle due parti coinvolte, con la conseguenza di alimentare un’idea che oggi raggiunge il suo culmine.

Le indiscrezioni insistono su un eventuale avvicinamento della d’Urso alla Rai, come accennato oggi proprio sulle colonne di TVBlog. Il portale fa sapere che l’offerta di rinnovo biennale del contratto che Mediaset avrebbe presentato a Lady Cologno non sarebbe stata accolta da quest’ultima.

Il futuro TV di Barbara d’Urso

Nel futuro televisivo di Barbara d’Urso, dunque, si delineerebbero tre ipotesi. Tra queste il ruolo di giurata alla corte di Milly Carlucci, ma non solo.

Sempre secondo i mormorii, l’attuale conduttrice di Pomeriggio Cinque sarebbe corteggiata dalle piattaforme streaming, il che porterebbe a farle salutare la generalista.

Recentemente, Gente aveva provato a fare chiarezza sulla faccenda. Intercettata la conduttrice, il settimanale le aveva domandato se quel che già si diceva sui suoi prossimi impegni TV celasse il vero. Barbara d’Urso aveva però glissato così: “Con me può succedere di tutto. Sono la donna delle sorprese“. Una risposta che insomma non forniva delucidazioni sul preteso addio a Mediaset.

In ogni caso l’azienda di Cologno Monzese in questi anni ha fatto fortuna proprio con i programmi condotti da Barbara d’Urso: da Pomeriggio 5 a Domenica Live, per passare al Grande Fratello a Live Non è la d’Urso. Sembra quindi incredibile che Mediaset si lasci sfuggire la presentatrice.

Forse anche per questo a Novella 2000 risulta piuttosto che nella prossima stagione televisiva Barbara d’Urso farà una nuova edizione di Pomeriggio 5. Stavolta però gli accordi con Mediaset non prevedrebbero la consueta esclusiva, consentendo allora eventualmente alla d’Urso di prestarsi ad altre reti.

Anche in questo caso non esistono comunque certezze, gli interrogativi restano aperti, e il contratto tra la conduttrice e la rete rimane top secret.

Novella2000.it resta a disposizione di Barbara d’Urso, nel caso voglia finalmente sciogliere ogni dubbio sul proprio futuro.