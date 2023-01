NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

verissimo

La smentita di Barbara d’Urso sul gossip

Oggi a Verissimo Barbara d’Urso ha avuto il piacere di presenziare come una delle ospiti in studio. Oltre a parlare del suo lavoro, tra TV e teatro, la conduttrice ha affrontato anche alcuni aspetti della sua vita privata, che ama mantenere tale. La presentatrice ha per prima cosa confermato la nascita della sua nipotina e confidato di essere al settimo cielo in questo momento: “Sono pazza di lei. Purtroppo viviamo in due città diverse e posso vederla poco anche a causa del mio lavoro. Ma ricevo foto e facciamo videochiamate”, ha raccontato con commozione.

C’è un altro gossip che sta facendo molto parlare ultimamente e riguarda la possibile presenza di un uomo nella vita di Barbara d’Urso. Silvia Toffanin ha voluto quindi sapere cosa c’è dietro i rumor che la vedrebbero vicina a Flavio Briatore. Fin da subito la padrona di casa di Pomeriggio 5, riguardo alle voci circolate di recente su questa presunta frequentazione, ha assicurato: “Flavio è un amico”. A proposito dell’amore, ci ha tenuto a fare una precisazione: “Sono single. Oggi vivo dell’amore per la mia nipotina”.

Sempre a proposito di Flavio Briatore, Barbara d’Urso ci ha tenuto ad aggiungere ancora parole di grande stima nei suoi confronti. La conduttrice ha spiegato di ammirarlo molto come uomo non solo nel suo lavoro, ma anche come padre e con queste parole ha continuato ancora: “È un ragazzo molto carino e interessante. Ha una bella testa. Ho conosciuto anche suo figlio Nathan Falco ed è un ragazzo dolcissimo. Flavio vive davvero per suo figlio e questo l’ho ammirato molto”.

Così, quindi, la presentatrice ha voluto spegnere, una volta per tutte, i gossip sul suo conto. Una smentita che non lascia spazio ad altri dubbi. Il video completo sul sito ufficiale di Mediaset Infinity.