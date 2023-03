NEWS

Andrea Sanna | 12 Marzo 2023

GF Vip 7

Il retroscena di Dana Saber sugli Incorvassi

Nella Casa del GF Vip ha scatenato diverse liti in pochi giorni di permanenza, una volta uscita dal programma Dana Saber ha spesso sparato a zero su alcuni vipponi.

A Non succederà più, trasmissione di Radio Radio condotta da Giada De Miceli ha non solo difeso Antonella ed Edoardo ma ha attaccato Edoardo Tavassi. Non è nuova a questo tipo di affermazioni Dana Saber, che già di recente si era espressa sulla coppia degli Incorvassi.

Nel programma radiofonico come raccolto da Isa & Chia, Dana Saber ha dato del “grandissimo stratega” all’ex compagno d’avventura, sottolineando come non si metta mai in mezzo nelle discussioni se non c’è di mezzo Antonella. “Cerca di manipolare gli altri e farli agire. L’amicizia tra lui e Donnamaria? Non ci credo. Voglio vedere dove arriverà dopo”, ha detto senza mezzi termini.

A proposito di Edoardo Tavassi, l’ex concorrente Dana Saber è certa che a lui piacesse Nicole Murgia. La modella ha notato di aver notato una sorta di feeling tra i due: “Ogni mattina lui le faceva i complimenti e la guardava”, ha proseguito. La situazione, secondo il suo parere, sarebbe cambiata dopo l’intervento di Clizia Incorvaia in puntata.

Dana Saber è stata piuttosto lapidaria anche sui sentimenti di Edoardo Tavassi nei confronti di Micol Incorvaia: “Non credo che provasse qualcosa per lei. In Casa è importante avere una spalla. Tutta questa affinità e intimità non l’ho mai visto”. Questo è ciò che ha percepito ed è sicura di non esserselo sognato.

Ferma nelle sue convinzioni Dana Saber è certa anche che a Micol piaccia Andrea Maestrelli: “Ne sono sicura. Ovvio che non può dire ‘Non mi piace più Tavassi, mi piace Andrea’. Non può farlo perché anche loro sanno che i fan che li seguono sono di coppia”.

Infine Dana Saber è certa che Micol senza Tavassi avrebbe fatto un bel percorso e avrebbe avuto modo di confrontarsi con gli altri: “Tavassi la influenza perché lui è un grandissimo manipolatore. Non sta vivendo questa esperienza come dovrebbe. La percezione che sto avendo io, e non solo è che lui sia giocatore e manipolatore”. Stando al suo parere per quanto il programma e il pubblico possano amare questo tipo di relazioni e dinamiche, Micol sarebbe influenzata negativamente.