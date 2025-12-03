Flavio Cobolli, Coppa Davis anche in amore
Coppa Davis e amore per Flavio Cobolli
Dopo la vittoria della Coppa Davis, Flavio Cobolli si gode un po’ di meritato relax. Al suo fianco sempre la fidanzata Matilde Galli.
Non solo la Coppa Davis per Flavio Cobolli
Dopo il trionfo in Coppa Davis, un po’ di meritato di riposo alle Maldive per Flavio Cobolli: la ciliegina sulla torta per incorniciare un anno stupendo.
Un’accoglienza da star per il nuovo campioncino dell’ItalTennis e la fidanzata, Matilde Galli, cui Flavio è legato dal 2021.
“Il meglio deve ancora venire, tanti auguri vita mia” aveva scritto Cobolli in occasione del compleanno della fidanzata, nel 2022.
Una vera profezia, considerando i successi che, con pazienza, sono arrivati nel corso di questa stagione (il torneo 500 di Amburgo, i quarti a Wimbledon e la Davis).
Un ragazzo, Cobolli, molto serio, dedito al tennis e alla famiglia.
U.M.
