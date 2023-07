Simone Di Matteo premiato al Baiano in Versi

NEWS

Niccolo Maggesi | 12 Luglio 2023

Il premio al Festival della Letteratura e delle Arti Visive di Baiano

Grande soddisfazione per Simone Di Matteo, scrittore e giornalista conosciuto per l’amicizia con Tina Cipollari che lo ha portato a partecipare a Pechino Express nel 2012. L’autore del romanzo L’amore dietro ogni cosa è stato premiato al concorso campano Baiano in Versi, nel quale si è classificato al primo posto.

“La scrittura è sempre stata una parte integrante di me”, dice Di Matteo. “Traggo ispirazione dalle mie e dalle esperienze degli altri, dai luoghi che ho vissuto, da ciò che osservo, dal bagaglio di turbamenti che anche io, come chiunque altro, mi porto dentro…”

Simone Di Matteo con il Premio alla Poesia

Ad assicurargli il prestigioso riconoscimento è stata la poesia Il canto del cigno, ispirata ai massimi turbamenti della vita quali il dolore, la morte o la sofferenza.

“Ma ci sono anche la vita, la bellezza e la grazia che mantengono vivo un bagliore di speranza sulla tanto temuta quanto inevitabile fine della nostra esistenza mortale”, riflette Di Matteo. “Mi riempie di orgoglio che il Festival della Letteratura e delle Arti Visive (Baiano in Versi, ndr), con la collaborazione di WikiPoesia, l’enciclopedia che si occupa di premi di poesia e di poeti contemporanei, abbia voluto premiarmi”.

Il coordinatore del premio, il filosofo Bartolomeo Theo Di Giovanni, ha definito Simone Di Matteo “il poeta della natura” che “riesce a cogliere l’essenza della vita trascrivendola in versi delicati ed eleganti”.

Simone Di Matteo paladino di ambiente e animali

D’altronde, la sensibilità di Simone non emerge solo dalle pagine dei suoi libri ma anche per tramite di iniziative come quelle promosse dell’assocazione no-profit Rispetto per tutti gli animali, e delle quali sulle colonne di Novella abbiamo già parlato.

“Viviamo in un mondo”, sottolinea Di Matteo, “di cui l’essere umano crede di essere il solo ed unico padrone, ma non c’è nulla di più sbagliato. Gli animali, al contrario di quel che potrebbero pensare in molti, provano le nostre stesse emozioni e sensazioni, gioie e dolori. Per questo la loro esistenza merita il medesimo rispetto e valore che si attribuisce alla nostra. È necessario mostrare più rispetto per tutti e per tutte le forme di vita”.