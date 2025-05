Nel futuro di Barbara d’Urso c’è la Rai? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la stessa azienda, attraverso la voce di Angelo Mellone.

Barbara d’Urso in Rai la prossima stagione?

Continua a esserci grande curiosità sul futuro di Barbara d’Urso, specie dopo l’intervista rilasciata di recente a Sette, inserto del Corriere della Sera. Se quasi certamente non la vedremo a Mediaset, ci sarà per lei uno spazio in Rai?

Questo pomeriggio si è parlato anche di lei durante il pomeriggio di TV Talk dopo il premio consegnato a Stefano De Martino come personaggio dell’anno per il pubblico. A rispondere alla domanda su Barbara d’Urso è stato Angelo Mellone. Il direttore dell’intrattenimento Day Time di Rai 1 ha da prima fatto finta di niente, poi però spronato dalla conduttrice Mia Ceran ha detto la sua:

“È una grandissima professionista”, ha riconosciuto Mellone parlando di Barbara d’Urso. Al contempo ci ha tenuto però a precisare: “Però la Rai ha i suoi”.

In seguito Angelo Mellone ha spiegato come attualmente la Rai sia al completo e non stia cercando un nuovo volto da aggiungere alla fascia daytime, non escludendo però possibilità in futuro, chissà: Diciamo almeno nella fascia del daytime al momento tendenzialmente è confermato tutto l’impianto. Però mai dire mai. Siamo al completo”.

Ora come ora quindi non sembra esserci alcuna possibilità, nonostante le indiscrezioni, di vedere Barbara d’Urso alla conduzione di un programma nel pomeriggio di Rai 1. È pur vero che non è da escludere che le cose in futuro non possano cambiare, ma vedremo presto se ci saranno delle novità sull’amata presentatrice.

Intanto Barbara d’Urso si sta dedicando ad altri progetti e tutti si augurano certamente di poterla rivedere di nuovo nel piccolo schermo con un format tutto suo, come lo è stato in passato Pomeriggio Cinque (e non solo).