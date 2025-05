Oggi pomeriggio Stefano De Martino è stato eletto personaggio dell’anno da TV Talk. La reazione in diretta del conduttore di Affari Tuoi e le sue parole a riguardo dopo il premio vinto.

Stefano De Martino personaggio dell’anno

Stefano De Martino, Veronica Gentili e Giulia Vecchio. Questi i nomi scelti per la categoria personaggio dell’anno di TV Talk. Il pubblico in settimana ha avuto tempo di votare. Oggi durante il pomeriggio abbiamo scoperto finalmente il risultato finale, che ha premiato il conduttore di Affari Tuoi.

Il presentatore all’annuncio si è sollevato sulla sedia e ha fatto segno di vittoria, soddisfatto del risultato. Il conduttore ci ha tenuto a spendere delle parole sincere e ha fatto dei ringraziamenti sentiti da parte sua. Ecco quali sono state le parole di Stefano De Martino:

“Sai che è la prima volta che vinco un premio. Fare dei ringraziamenti, come si fa in questi casi? Voglio ringraziare mia madre, mio padre. Volevo ringraziare tutta la squadra di Affari Tuoi che mi ha accolto e che oggi sono diventati degli amici con cui ho costruito la quotidianità”.

Poco dopo De Martino ha aggiunto ancora quanto segue: “Registriamo tutti i giorni e tutta la squadra di Stasera Tutto è Possibile perché io con loro sono cresciuto”.

E ancora a seguire: “Mi hanno insegnato tantissimo e tutto quello che faccio è frutto dell’esperienza maturata in questi anni con tantissimi artisti e autori. Tante persone che lavorano insieme a me. Chi fa il conduttore non è altro che il frontman di una band, contornato da grandissimi musicisti”, ha concluso Stefano De Martino applaudito dal pubblico presente in studio e sicuramente anche da tanti telespettatori da casa.

Il conduttore si porta a casa un premio importantissimo e di certo meritato per la sua carriera, che promette molto bene. Congratulazioni a Stefano De Martino e a tutti gli addetti ai lavori per questo grande successo.