In una recente intervista Barbara d’Urso è tornata a parlare due anni dopo dall’addio a Mediaset e svelato perché non è tornata in TV con nuovi progetti.

Le parole di Barbara d’Urso due anni dopo

Come era già stato anticipato, Barbara d’Urso ha rilasciato una lunga e intensa intervista a Sette, inserto de Il Corriere della Sera. La conduttrice nel corso della chiacchierata ha ricordato non solo la perdita della sua amata mamma. Ha anche riportato alla mente i momenti più delicati della rottura con Mediaset, che hanno portato all’allontanamento da Pomeriggio 5.

“Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”, ha esordito tra le colonne del giornale Barbara d’Urso, ricordando poi le tante battaglie portate avanti durante i suoi anni di conduzione.

Trovandosi da un giorno all’altro senza nulla in mano, la conduttrice ha spiegato che ha dovuto impiegare il suo tempo in altro modo. Quando poi è arrivato settembre ha capito che avrebbe dovuto dare una scossa alla sua vita, perché rimanere in Italia le avrebbe arrecato tanto male:

«Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. Sono andata a Londra a studiare l’inglese. Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio».

Da allora, ha spiegato Barbara d’Urso, è tornata a recitare in teatro, fa corsi di danza classica e impiega le sue giornate in maniera differente. Tra gli altri impegni ha fondato insieme a un’amica una società che organizza eventi: «Ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto».

Peraltro la conduttrice ha ammesso di essere riuscita a riavere le sue cose, lasciate nei camerini di Mediaset, grazie alla sua amica Angelica che di tanto in tanto andava per ritirare le sue cose. Lì ha lasciato ricordi di vario genere: dall’infanzia, ai doni dei fan e non solo.

Barbara d’Urso nel momento in cui ha dovuto riorganizzare la sua vita non ha nascosto di aver provato della solitudine e una sensazione di “stordimento”. L’assenza per due anni dalla TV ha fatto sapere che non sarebbe stata sua: “Ma ho deciso di non parlarne. Per ora”.

Non mancano intanto i rumor di un suo ritorno in TV, ma per ora non ci sono notizie ufficiali. Staremo quindi a vedere dove ritroveremo Barbara d’Urso.