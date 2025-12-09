Da giorni ormai si parla di un possibile ritiro di Barbara d’Urso da Ballando con le Stelle. Adesso la conduttrice interviene e replica per la prima volta ai rumor.

La replica di Barbara d’Urso

Una delle protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle è senza dubbio Barbara d’Urso. Fin dalla prima puntata la conduttrice ha conquistato tutto il pubblico e sono in molti a vederla come potenziale vincitrice del talent show di Rai 1. In questi giorni tuttavia la presentatrice partenopea si è infortunata alla spalla e così sabato sera, in occasione della prima semifinale, è stata costretta ad esibirsi con il tutore. Sui social intanto qualcuno ha etichettato Pasquale La Rocca, che ha dovuto modificare la coreografia, come “pigro” e così subito dopo aver portato a casa la performance, Barbara ha deciso di intervenire. Raggiunta dai microfoni de La Volta Buona, la d’Urso ha preso le difese del suo maestro e ha così affermato:

“Hanno dato del pigro a Pasquale. Come ci sono rimasta? L’ho difeso per 11 puntate. Io non penso che sia stato pigro. Credo che la coreografia sia stata molto carina e delicata, rispettando quello che io ho”.

Ma non è finita qui. Da diversi giorni rete si parla anche di un possibile ritiro di Barbara d’Urso da Ballando con le Stelle. La conduttrice dunque, replicando alle fake news sul suo conto, ha deciso di fare chiarezza sulla situazione e ha così aggiunto: “Sui social si dice che mi ritiro? Io ho ballato, mi sono ritirata? Ogni tanto c’è qualcuno che scrive delle stupidaggini, delle fake news. Sono ancora qua. Non mi sono ritirata”.

Ma cosa accadrà dunque nel corso delle prossime due puntate di Ballando con le Stelle? Non resta che attendere per scoprirlo.

