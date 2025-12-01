Nel corso dell’intervista a Domenica In, Barbara d’Urso rivela perché ha accettato di partecipare a Ballando con le Stelle. In più ha commentato le voci che la vedono alla conduzione di un nuovo programma in Rai.

Parla Barbara d’Urso

Ospite speciale della scorsa puntata di Domenica In è stata Barbara d’Urso. La conduttrice, attualmente tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ha così raggiunto Mara Venier in studio e si è raccontata a cuore aperto. Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa, l’ex volto Mediaset si è aperta su alcuni aspetti della sua vita privata, e non solo. Barbara infatti ha anche parlato dell’esperienza che sta vivendo all’interno del talent show di Milly Carlucci e, per la prima volta, ha spiegato perché ha accetto di partecipare a Ballando con le Stelle, a distanza di più di due anni lontana dalla tv. In merito la presentatrice partenopea ha dichiarato:

“Erano anni che Milly provava a convincermi. Ho pensato fosse l’anno più giusto e poi volevo tornare ad avere un contatto con il pubblico. Io è da quando ho 18 anni che vivo in diretto contatto con loro, questa cosa mi mancava, volevo ricollegarmi con loro. Per vari motivi non mi è stato possibile, così ho pensato che Ballando con le stelle fosse il posto giusto. È una trasmissione bella, importante, quindi mi sono detta: è il posto giusto”.

Ma non è finita qui. Successivamente Barbara d’Urso ha anche commentato le voci che prossimamente la vedono alla conduzione di un programma in prima serata in Rai. Si tratterebbe, secondo le indiscrezioni, di una trasmissione in stile Carramba che sorpresa e che riporterebbe la presentatrice al timone di uno show tutto suo. Barbara tuttavia ha spiegato:

“Questo programma di cui si parla si chiama Suprise Surprise, è nei palinsesti, ma io non ne so nulla. L’anno scorso hanno dato l’annuncio e poi è sparito”.

