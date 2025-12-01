Dicembre 2025 sarà un mese ricco di scioperi in tutta Italia, quindi è il caso di prendere appunti. Ecco il calendario aggiornato delle proteste che coinvolgeranno trasporti, aerei, logistica e servizi pubblici.

Nuovi scioperi in arrivo a dicembre

Purtroppo dopo novembre, anche dicembre 2025 si preannuncia come un mese particolarmente caldo sul fronte delle proteste sindacali, con numerosi scioperi programmati che interesseranno trasporti, logistica e servizi pubblici.

Se hai in programma un viaggio o devi spostarti per lavoro, preparati a qualche difficoltà in più, perché diversi settori vitali saranno coinvolti in queste agitazioni.

LEGGI ANCHE: Nuove regole per ottenere il passaporto dal 1° dicembre: costo e modalità di pagamento aggiornati

Il calendario degli scioperi di dicembre

Il calendario degli scioperi prevede già importanti interruzioni. Si parte il 1° dicembre con uno sciopero nel settore aeroportuale in Sicilia. Il personale di terra dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa incrocerà le braccia dalle 10:30 alle 14:30, con disagi anche a Venezia e Palermo.

Ma la giornata più critica sarà il 12 dicembre, con uno sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL contro la manovra economica del governo. Treni, metropolitane, autobus e altri mezzi di trasporto saranno fermi per tutta la giornata, dalle 00:00 fino alle 21:00. La mobilità urbana sarà particolarmente colpita, quindi chi ha bisogno di spostarsi per lavoro o per altre necessità dovrebbe pianificare con attenzione.

Gli scioperi però non sono finiti! Dal 9 all’11 dicembre, ci sarà un’importante protesta nel settore marittimo, con il personale delle compagnie di traghetti Tirrenia CIN e Moby che incrocerà le braccia per 48 ore. I disagi riguarderanno principalmente i collegamenti con le isole e le coste italiane, con possibilità di cancellazioni e ritardi.

La lista di scioperi in calendario prosegue. Il 17 dicembre, il settore aereo sarà ancora in agitazione, con il personale di terra e i controllori del traffico aereo che sciopereranno dalle 13:00 alle 17:00, provocando ritardi e cancellazioni di voli a livello nazionale.

E, infine, c’è un altro sciopero da tenere a mente. Proprio nei giorni più critici per lo shopping natalizio, dal 22 al 24 dicembre, il settore logistico vivrà una protesta nazionale, con il rischio di ritardi nelle consegne di pacchi, disservizi per e-commerce e problematiche per il retail.

I consigli utili

Consigli utili per chi dovrà affrontare i disagi: controlla sempre gli orari ufficiali dei trasporti, verifica eventuali cancellazioni e sposta i tuoi viaggi lontano dalle date più critiche. L’informazione è la chiave per ridurre al minimo i disagi.

È bene contattare i servizi in questione oppure consultare i siti ufficiali, così da trovare eventuali soluzioni.

CREDITI FOTO: F4 / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.