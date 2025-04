Stando a quanto si mormora in rete, Barbara d’Urso starebbe preparando il ritorno in tv insieme a Paola Barale

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, a distanza di quasi due anni dall’addio a Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso starebbe preparando il suo ritorno in tv con Paola Barale.

Nuovo progetto per Barbara d’Urso?

Sono trascorsi quasi due anni da quando è stato annunciato l’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Da quel momento per la conduttrice, che per anni ha tenuto compagnia al grande pubblico Mediaset, è iniziata una nuova fase della sua vita e in questi mesi si è presa del tempo per preparare le sue prossime mosse. Tante naturalmente sono state le indiscrezioni emerse in rete riguardanti il futuro televisivo della presentatrice partenopea. Tuttavia nessun pettegolezzo fino ad ora ha mai trovato conferma.

Solo pochi mesi fa, in occasione della sua partecipazione a Ballando con le Stelle in qualità di ballerina per una notte, si è anche parlato di un possibile passaggio della d’Urso in Rai. Tuttavia poco dopo le voci di corridoio sono state smentite. Nelle ultime ore intanto a farsi largo sul web è stato un nuovo rumor, che coinvolge proprio la conduttrice. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa sta accadendo.

Stando a quanto riferisce il settimanale Oggi, sembrerebbe che Barbara d’Urso stia studiando un progetto di coppia insieme a Paola Barale e che le due stiano pianificando il loro ritorno in tv. Attualmente non si hanno ulteriori dettagli in merito ma di certo il pettegolezzo ha già attirato l’attenzione del web. In molti infatti sognano di rivedere Barbara sul piccolo schermo e i fan sperano che stavolta arrivino news certe e ufficiali.

Le due dirette interessate nel frattempo non hanno ancora commentato la notizia. Senza dubbio però nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.