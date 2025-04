Sabato 5 aprile ci sarà una nuova puntata del Serale di Amici 24. Intanto ecco tutte le anticipazioni della registrazione, chi potrebbe essere eliminato e tanti spoiler!

Anticipazioni terza puntata Serale Amici 24

La registrazione del Serale si è tenuta giovedì 3 aprile, ma vedremo la puntata in onda solo sabato 5 aprile. Intanto i colleghi di SuperGuidaTV e Amici News ci hanno rivelato tutte le anticipazioni di Amici 24. Vediamo insieme cosa è successo.

È bene ricordare però che se non volete SPOILER è bene NON PROSEGUIRE LA LETTURA DI QUESTO ARTICOLO. Mentre invece se non sapete resistere procedete pure.

Dalle anticipazioni di Amici 24 sappiamo ovviamente che anche questa terza puntata ha visto per prima cosa l’ingresso dei tre giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Successivamente abbiamo assistito altre tre manche e scoperto chi è il possibile eliminato della terza puntata, ma anche quali sono tutti gli altri spoiler e anticipazioni di Amici 24.

Prima manche

Iniziamo subito con la prima manche, che ha visto come al solito la realizzazione di tre sfide. A scontrarsi per primi gli Zerbi-Cele contro i Petti-Letti.

Secondo le anticipazioni di Amici 24 ecco chi si è esibito e chi ha vinto:

Guanto di sfida sulla potenza vocale. Antonia ha sfidato Nicolò e ha vinto lei. Entrambi cantano I feel good e Vorrei la pelle nera.

sulla potenza vocale. ha sfidato e ha vinto lei. Entrambi cantano e La seconda partita ha visto Nicolò contro Alessia e lui uscirne vittorioso. Il cantante ha interpretato un brano di Elton John accompagnandosi al piano. Alessia invece ha ballato un jive.

contro e lui uscirne vittorioso. Il cantante ha interpretato un brano di accompagnandosi al piano. invece ha ballato un jive. Infine scontro tra Daniele e TrigNO. Ha vinto il ballerino, che si è esibito con Simone Nolasco. TrigNO ha cantato Baciami adesso con l’esibizione di Giulia e Sebastian alle sue spalle.

A trionfare proprio il duo Zerbi-Cele, che hanno mandato al ballottaggio Nicolò, TrigNO e Francesca.

Nicolò e TrigNo hanno cantato i loro singoli Cuore bucato e Cento sigarette. Francesca ha ballato sulle note di Un’emozione da poco insieme a Michele.

Al duello sono rimasti TrigNo e Francesca e a rischio eliminazione è andato il cantante.

Seconda manche

Come prosegue la seconda manche secondo le anticipazioni di Amici 24? Secondo gli spoiler la sfida è stata tra gli Zerbi-Cele e i Cucca-Lo. Ecco i dettagli:

Francesca contro Antonia , che ha cantato It is love . A vincere la ballerina con il Bolero.

contro , che ha cantato . A vincere la ballerina con il Bolero. In seguito Luk3 ha cantato Todo de ti e ballato un pezzetto con i professionisti. Ha sfidato Jacopo Sol, che ha interpretato Be Heroes e ha vinto.

ha cantato e ballato un pezzetto con i professionisti. Ha sfidato che ha interpretato e ha vinto. Francesco in seguito ha danzato le Fiamme di Parigi, scontrandosi con Chiara che ha ballato con Georgie. L’allieva è Il cigno nero, Georgie il bianco. A vincere Francesco con la variazione.

Al ballottaggio Chiamamifaro, Chiara e Daniele. La cantante ha intonato Leone. A salvarsi per primo Daniele, con un pezzo ispirato a Napoli. Chiara invece è finita a rischio eliminazione dopo aver danzato con Mix bang bang. Maria così ha chiesto a TrigNo chi volesse al ballottaggio e lui dice che non vorrebbe Chiara.

Terza manche

Passiamo infine alla terza e ultima manche. Le anticipazioni di Amici 24 hanno raccontato lo scontro Cucca-Lo contro gli Zerbi-Cele.

Altro guanto di sfida: Francesco si è scontrato con Daniele su dei virtuosismi dimostrato da una ballerini dell’Operà di Parigi. Ha vinto Francesco . Daniele si è detto felice di avere dimostrato la sua versatilità.

si è scontrato con su dei virtuosismi dimostrato da una ballerini dell’Operà di Parigi. Ha vinto . Daniele si è detto felice di avere dimostrato la sua versatilità. Poi è stata la volta di Senza Cri, che ha cantato Walk contro Alessia , che ha ballato Mambo italiano e ha vinto.

che ha cantato contro , che ha ballato e ha vinto. Antonia ha duettato con Jacopo Sol in Creep. Hanno sfidato Francesco che ha danzato sulle note di Combattente con Angelo ed Elena e si è emozionato. Hanno vinto però Antonia e Jacopo Sol.

Al ballottaggio sono finiti Luk3 che cantato Roma lo sa, Francesco e Senza Cri che cantato invece Grande Muraglia. Francesco si è salvato per primo, mentre ad andare al ballottaggio Luk3.

Spoiler ed eliminato di Amici 24: chi è al ballottaggio

Chi è finito al ballottaggio finale ed è stato eliminato secondo gli spoiler? Le anticipazioni di Amici 24 informano quanto segue.

A finire al ballottaggio ci sono Chiara, TrigNo (che ha cantato Don’t look back in anger) e Luk3. La ballerina si è salvata per prima, nel ballo ha baciato un ballerino e Maria ha fatto notare la gelosia di TrigNo. Chiara mentre ballava si è fatta male al piede.

TrigNO ha cantato anche Gli occhi di Frah Quintale.

A rischio eliminazione sono finiti: TrigNO e Luk3.

Il guanto di sfida prof

Come ogni settimana le anticipazioni di Amici 24 ci informano della presenza del guanto di sfida tra prof.

Si sono sfidate Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Quest’ultima ha vinto interpretando Shakira e portando sul palco una performance dove ha cantato e ballato.

Lorella ha interpretato un tango argentino con i professionisti.

Nelle lettere infuocate tra di loro, sia Anna che Lorella hanno citato la Celentano e non si sono spiegate il perché abbia preferito non duellare con loro visto che: “Il mondo della danza sa“.

Gossip e spoiler del Serale di Amici 24

In quanto a gossip e spoiler della terza puntata invece cosa sappiamo? Ecco cosa ci hanno riservato le anticipazioni di Amici 24.

La puntata è iniziata con Malgioglio che non trovava il suo microfono e ha preso quello di Elena D’Amario. Lui era vestito come un bouquet di rose.

che non trovava il suo microfono e ha preso quello di Lui era vestito come un bouquet di rose. Ad Alessia hanno chiesto come si sentiva nel vedere Luk3 al ballottaggio. Lei gli ha riservato delle bellissime parole, ammettendo che le veniva da piangere, lui si è emozionato.

hanno chiesto come si sentiva nel vedere al ballottaggio. Lei gli ha riservato delle bellissime parole, ammettendo che le veniva da piangere, lui si è emozionato. Elena D’Amario si è complimentata con Sebastian e Giulia per aver trasmesso al meglio il brano del suo ex Nigiotti ma anche a TrigNo per come l’ha interpretata.

si è complimentata con e per aver trasmesso al meglio il brano del suo ex ma anche a per come l’ha interpretata. Rudy ha fatto la sigla alla Pettinelli con la rana che era vestita tutta glitterata. Poi le ha lanciato un bouquet sulla fine, dato che si è fatta sballottare dai professionisti. In questo momento ha detto: “Attenzione che chi la prende si sposa”.

ha fatto la sigla alla con la rana che era vestita tutta glitterata. Poi le ha lanciato un bouquet sulla fine, dato che si è fatta sballottare dai professionisti. In questo momento ha detto: “Attenzione che chi la prende si sposa”. Luk3 durante la sua performance ha lanciato una bordata alla Pettinelli: “Forse anche la Petti stasera ballerà“.

durante la sua performance ha lanciato una bordata alla Malgioglio ha detto a Chiara che è una star. Elena ha detto che è superba nel classico.

ha detto a che è una star. ha detto che è superba nel classico. C’è stata una lite tra Anna e Rudy dopo il guanto di sfida sulla potenza vocale. Anna ci è rimasta male. Per lei Nicolò è superiore in questo ad Antonia . Ma Amadeus ha sostenuto che per lui la cantante ha fatto la performance benissimo mentre Nicolò bene.

e dopo il guanto di sfida sulla potenza vocale. ci è rimasta male. Per lei è superiore in questo ad . Ma ha sostenuto che per lui la cantante ha fatto la performance benissimo mentre bene. Per i giudici l’esibizione di Jacopo Sol in Be heroes è stata perfetta.

in è stata perfetta. Amadeus si è complimentato con Nicolò per come interpreta i grandi classici.

si è complimentato con per come interpreta i grandi classici. Quando Zerbi ha sfidato i CuccaLo ha fatto delle simpatiche battute.

ha sfidato i ha fatto delle simpatiche battute. Malgioglio ha detto a Francesco che lo trova sexy e con un grande erotismo. Ha detto che vorrebbe fare con lui un corso di ballo per dimostrare tutto questo. Amadeus ha fatto una battuta.

ha detto a che lo trova sexy e con un grande erotismo. Ha detto che vorrebbe fare con lui un corso di ballo per dimostrare tutto questo. ha fatto una battuta. Stavolta il premio Enel da 10mila Euro è andato a Nicolò.

Gli ospiti della terza puntata del Serale

Chi sono gli ospiti della terza puntata del Serale di Amici 24? A regalarci un bellissimo momento musicale ci sarà Alessandra Amoroso. Per la prima volta l’artista presenterà il suo nuovo singolo, Cose stupide. Le talpine hanno svelato qualche dettaglio in più, spiegando che la cantante era molto emozionata.

Tra Alessandra e Maria c’è stato un bellissimo e lungo abbraccio e Maria le ha baciato la pancia. L’Amoroso ci ha tenuto a ringraziare la conduttrice per tutto quello che ha fatto per lei. Si è parlato anche del tour. I ballerini hanno danzato dietro di lei e verso la fine si sono spogliati e fatto la lotta con i cuscini. Sebastian è scivolato sulle piume.

Per quel che riguarda invece il momento comico, hanno presenziato i PanPers. Loro hanno lanciato un guanto di sfida alla maestra Alessandra Celentano. Hanno cantato “Pastello Bianco”, dei Pinguini Tattici Nucleari: “La Celentano è stro***… dalla prima elementare”. In seguito c’è stato un collegamento anche con Riccardo dei Pinguini.