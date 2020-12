Fedez e Aviva Wines per Scena Unita a sostegno del settore spettacolo

Aviva Wines ha collaborato anche con Fedez per raccogliere i fondi a sostegno del settore spettacolo, duramente colpito dalla pandemia.

Torna un po’ di “brio” nel mondo dello spettacolo: Aviva Wines ha destinato parte delle vendite on line agli operatori dello spettacolo, categoria tra le più danneggiate in questo particolare periodo.

Aviva Wines è l’irriverente “bollicina” in quattro colori: l’ormai iconico Aviva Blue Sky, l’elegante Aviva Rosé, il lussuoso Aviva Gold e il raffinato Aviva Pink Gold. Nel mese di ottobre 2020 Aviva ha lanciato infine la futuristica limited edition di Aviva Platino 2120.

Aviva Wines è il brand wine&spirits che si sia più venduto on line in Italia nel 2020 per singola referenza. Ma è anche il brand più venduto all’interno della categoria “spumante” su Amazon Italia.

Per scelta dei manager Fabrizio Vallongo e Moulay Driss El Faria, Aviva ha puntato su una strategia di comunicazione inedita nel settore. Una strategia improntata su tecniche di comunicazione e di marketing digitale che puntano soprattutto sui social media. Una sorta di “comunicazione 2.0” in un mercato che, soprattutto in Italia, è da sempre conservatore.

Questa nuova comunicazione ha portato alla nascita di una vera Social Community, la quale spinge il cliente di Aviva a interagire in tempo reale via social con il brand. Si possono infatti condividere momenti conviviali, piacevoli, trascorsi con le persone alle quali più si vuole bene…

Dai clienti VIP all’iniziativa Scena Unita

Anche molti VIP, appartenenti al mondo dello spettacolo, degli influencer o dello sport, sono stati “beccati” a brindare con un calice di Aviva. Questo, a cavallo fra il mese di novembre e dicembre 2020, ha portato Aviva Wines alla felice collaborazione con Federico Lucia, in arte Fedez. Come prevedibile, l’esperienza si è rivelata un grande successo, sia a livello di brand awarness che di vendite. Anche per questo motivo, l’azienda ha deciso di devolvere il 10% del suo fatturato all’iniziativa “Scena Unita”.

Com’è noto, questa campagna lanciata proprio in prima persona da Fedez supporta tutti gli operatori dello spettacolo rimasti senza lavoro durante il 2020 a causa delle misure di contrasto al Covid-19.

Novella 2000 © riproduzione riservata.