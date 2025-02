Barbara Palombelli annuncia in diretta a Forum che Eleonora Giorgi sta per lasciarci: le dichiarazioni della conduttrice

Questa mattina, nell’anteprima della nuova puntata di Forum, Barbara Palombelli ha annunciato in diretta che Eleonora Giorgi sta per lasciarci.

Le parole di Barbara Palombelli

Questa mattina, come da tradizione, è andata in onda una nuova puntata di Forum. Poco prima della partenza della diretta, durante l’anteprima, Barbara Palombelli ha fatto un annuncio che ha spiazzato tutti. Con accanto Paolo Ciavarro, la conduttrice ha comunicato che Eleonora Giorgi sta per lasciarci. Come è ormai tristemente noto a tutti, da circa due anni l’attrice sta combattendo contro un tumore al pancreas. Fin dal primo momento così l’Italia intera ha inviato tantissimo affetto alla Giorgi, da sempre nel cuore del grande pubblico.

Di recente però le sue condizioni si sono complicate e attualmente Eleonora è ricoverata in una clinica romana, dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore. Questa mattina sono così arrivate notizie preoccupanti, che hanno allarmato il web intero. Nel corso dell’anteprima di Forum infatti, come vi abbiamo raccontato poco fa, Barbara Palombelli in diretta ha annunciato che Eleonora Giorgi sta per salutarci e, visibilmente emozionata e commossa, ha dichiarato:

“Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio. Eleonora ci sta per salutare. Oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta”.

Le parole di Barbara Palombelli non sono ovviamente passate inosservate e gli utenti si sono nuovamente uniti nell’inviare tanto affetto ad Eleonora Giorgi. Pochi giorni fa nel mentre l’attrice, nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera, ha aggiornato il pubblico sul suo stato di salute e ha così affermato: “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno. Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”.