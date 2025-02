Nella puntata di domenica di Amici 24 c’erano molti assenti, tra cui la ballerina Raffaella. Abbiamo saputo che era infortunata, ma non sapevamo la gravità. Nel daytime di oggi abbiamo scoperto cosa le è successo e qual è l’entità dell’infortuno. Continuerà il suo percorso o dovrà ritirarsi?

Infortunio per Raffaella ad Amici 24: ecco cosa è successo

Come abbiamo notato nella puntata di domenica di Amici 24, molti allievi erano assenti per malattia e infortunio. Tra questi c’erano alcuni ballerini, compresa l’ultima arrivata Raffaella. Ballerina di latino americano, di recente è stata al centro del gossip per il triangolo amoroso in cui si è trovata coinvolta insieme a Luk3 e Alessia.

Per l’allieva di Deborah Lettieri nessuna influenza, ma un infortunio. Purtroppo sì, le new entry non ha avuto molte possibilità di esibirsi e a pochissime puntate dal Serale si è fatta male. Ma cosa le è successo di preciso? E qual è la gravità del suo infortunio? Riuscirà a recuperare o dovrà lasciare la scuola? Oggi abbiamo avuto qualche risposta in più.

Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi abbiamo saputo che Raffaella ha avuto un piccolo infortunio e ha voluto parlare con Mattia per sfogarsi. Infatti ha incontrato il ballerino ed è scoppiata in lacime tra le sue braccia. Dal suo racconto abbiao scoperto che l’allieva si è fatta male cadendo dalle scale. Pare che abbia messo il piedi male nello scendere da un gradino.

Raffaella è ferma per un lieve di infortunio e ha chiesto di incontrare Mattia! #Amici24 pic.twitter.com/To7KA9xDUh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 26, 2025

Ma come sta ora Raffaella? Dovrà ritirarsi e non potrà accedere al Serale? Da quello che sappiamo, la ballerina deve stare solo un po’ a riposo, ma l’infortunio non pare così grave da costringerla al ritiro. Come lo stesso Mattia le ha detto, ha ancora la possibilità di giocarsela per il Serale. Certo, il tempo è poco, perché mancano ancora solo due puntate del pomeridiano. Lei è molto brava, ma la decisione spetta ai professori di ballo dai quali dovrà ricevere tre sì per prendere la maglia oro.