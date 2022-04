1 Un ex vippone asfalta Barù, ma elogia Jessica

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip continuano a far parlare di sé. Nelle scorse ore un vippone, parliamo di Biagio D’Anelli, ha risposto ad alcune domande degli utenti di Instagram. Se ha avuto modo di tessere le lodi di Jessica Selassié, non si può dire lo stesso di Barù, che ha invece asfaltato.

Qualcuno le ha domandato cosa ne pensasse di Jessica, che secondo il fan sarebbe ‘sbocciata come un fiore’. Biagio non ha avuto dubbi nel confermare questa tesi e ha detto di vedere in lei una “ragazza dolcissima”. A chi invece gli ha chiesto di definirla con una sola parola, ha risposto: “Fenice”. Con la Selassié ha quindi espresso pensieri più che positivi, ma non è stato molto clemente nei confronti di Barù.

Le parole di Biagio D’Anelli su Jessica Selassié

A proposito dell’esperto di food, infatti, Biagio D’Anelli è andato dritto al punto. Un fan ha voluto sapere cosa pensasse delle dichiarazioni fatte da Barù nei confronti di Jessica Selassié. Senza troppi giri di parole e peli sulla lingua, l’opinionista ha sentenziato con un secco e lapidario:

“Barù se non avesse avuto lei, sarebbe uscito la sera stessa che ha varcato la porta rossa”.

La stoccata di Biagio D’Anelli a Barù

Insomma Biagio D’Anelli non sembra aver apprezzato gli atteggiamenti avuti da Barù nei riguardi di Jessica. La Selassié, a sua volta, sembrerebbe averlo rimosso dai follower di Instagram dopo le sue parole a Verissimo. Ma cosa ha detto di preciso Barù per provocare la delusione della Princess? Continua…