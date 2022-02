1 Lo sfogo di Barù

Ore intense queste al Grande Fratello Vip 6. Dopo la fine della scorsa diretta infatti Barù ha minacciato di lasciare la casa. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo da giorni si parla di una presunta grave frase che avrebbe pronunciato Nathaly Caldonazzo. Tuttavia ogni qual volta che i Vipponi tentavano di parlarne, gli autori censuravano il momento, lasciando così nel dubbio il web. Nel corso della diretta così, al momento delle nomination, a svelare quello che avrebbe detto Nathaly è stata Sophie Codegoni. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne:

“Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito. Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù“.

A quel punto a intervenire è stato Alfonso Signorini, che ha fatto sapere ai Vipponi che gli autori non erano in possesso del video del momento. Tuttavia il conduttore ha promesso che in queste ore si indagherà per capire quello che sarebbe realmente accaduto. Dopo la diretta così proprio Barù si è sfogato con Sophie e affermato che qualora non dovesse venir fuori la verità lui abbandonerebbe il Grande Fratello Vip 6. Queste le sue dichiarazioni:

“Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà e se davvero Barù potrebbe lasciare la casa, in queste ore a sfogarsi è stata anche Nathaly Caldonazzo. Rivediamo le sue parole.