1 Il duro commento di Barù

Sono settimane che non si parla d’altro che del rapporto tra Barù e Jessica. Come sappiamo la Principessa in diverse occasioni ha manifestato esplicitamente il suo interesse per il nipote di Costantino Della Gherardesca, che tuttavia non sembrerebbe ricambiare gli stessi sentimenti della Selassié. Nonostante spesso i due si siano avvicinati, in molti hanno notato il ripetuto cambio di rotta del Vippone, che ha sempre frenato sul rapporto con Jessica. Come se non bastasse i due nelle ultime ore hanno avuto un ennesimo confronto, durante il quale proprio Barù ha fatto un duro commento che non è passato inosservato. Il gieffino ha infatti affermato che qualora non dovesse più rivedere Jessica dopo il Grande Fratello Vip 6 per lui non sarebbe un problema. Queste le sue dichiarazioni:

“Io se vi vedo o non vi vedo, scusami se sono brutale, non mi cambia la vita. Per niente, sto bene. Avevo la mia vita prima e avrò la mia vita dopo”.

Le parole di Barù naturalmente hanno sollevato una polemica sui social e in molti l’hanno duramente attaccato. Solo qualche giorno fa per di più il Vippone aveva parlato del suo rapporto con Jessica Selassié, facendo intendere di non essere interessato a lei:

“Cosa c’è con Jessica? Non c’è niente e sono io che non voglio. Non mi piace. Mi piace ma non in quel senso. Insomma. Mi piace come amica, ci rido e ci scherzo, mi diverte insomma. Però non… Secondo me vuole di più. È una donna seria. Fammi uscire di qui, fammi un po’ respirare. Frequentarla? Non credo proprio che la frequenterò”.

Come se non bastasse Barù si è confidato anche con Lulù, e le ha svelato che fuori dalla casa non ci sarà mai nulla con Jessica. Rivediamo le sue parole.