1 Barù fa arrabbiare il web

Barù ha reagito alla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Ormai sappiamo che tra loro le cose sono finite e ad annunciarlo ci ha pensato lo sportivo tramite un comunicato dell’Ansa:

In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale.

Non molto tempo dopo, inoltre, Lucrezia ha anche rivelato la verità sulla fine del rapporto con Manuel tramite un lungo sfogo sui social. Ma non solo. Fan e non hanno espresso la loro opinioni in merito a questa storia. Tra le ultime persone a farlo, anche se non direttamente, è stato Barù. Alcuni, infatti, hanno notato che il nobile ha iniziato a seguire il nuotatore, su Instagram, proprio in queste ultime ore. Hanno, quindi, trovato molto strano il tempismo con il quale è stata inviata la richiesta d’amicizia. In quanto finché è stato fidanzato con Lulù il follow non compariva.

Forse i fan si aspettavano più tatto da parte dell’ex gieffino, siccome ha avuto un rapporto molto stretto con le Principesse e in particolare con Jessica. Fatto sta che lui non è stato il solo a reagire a questa situazione. Per una persona che ha iniziato a seguirlo, infatti, ce n’è un’altra che lo ha attaccato. Andiamo a rivedere cos’è accaduto nella giornata di ieri. Continuate a leggere…