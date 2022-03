1 Il rumor su Barù

Uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello Vip 6 è stato senza dubbio Barù. Fin dal primo momento infatti il nipote di Costantino Della Gherardesca ha saputo conquistare il pubblico, al punto da arrivare fino in finale e classificarsi al terzo posto. In questi giorni così l’ex Vippone è tornato alla sua vita di sempre, ma in queste ore è emerso un rumor che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Secondo quando svelato da Amedeo Venza infatti, sembrerebbe che Barù sia in trattative con gli autori de L’Isola dei Famosi per far parte del cast della nuova edizione! Tuttavia l’ex gieffino, se l’accordo dovesse concludersi, sbarcherebbe sull’isola tra qualche puntata. Questo quanto riporta Venza:

“Barù potrebbe sbarcare in Honduras nelle prossime puntate. L’ex Vippone è in trattativa con la produzione del reality, ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema”.

Che dunque dopo il Grande Fratello Vip 6 Barù decida di partecipare anche a L’Isola dei Famosi? Nel mentre solo alcune ore fa il nipote di Costantino è stato ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha naturalmente parlato del suo rapporto con Jessica Selassié. Ecco cosa ha affermato in merito:

“Lei è fantastica, È intelligente e fa ridere. Ha dimostrato di essere pulita nell’animo. È nata una bella amicizia. Nulla di più. Dei piccoli baci ci sono stati, ogni tanto me ne dava uno ma niente di significativo. Attratto da lei? È una bella donna. Lei innamorata di me? Non credo, non ci conosciamo alla fine. Mi piacerebbe conoscerla fuori da amica. Poi non ti dico di essere innamorato e volerla vedere subito. […] Non credo sia il momento di iniziare nulla. Non voglio avere una storia romantica con nessuno. Se sarà in futuro? Siamo amici. In questi giorni di libertà ne avrà trovati altri. A Jessica sarà passata la cotta per me”.

