Questa sera è prevista la seconda serata di Battiti Live 2024. Quali sono i cantanti che saliranno sul palco e si esibiranno durante la puntata numero due della trasmissione canora? Ecco come sono divisi i protagonisti di oggi…

Battiti Live: scaletta della seconda serata

Stasera in vista della seconda puntata di Battiti Live, in onda come sempre su Canale 5, tanti artisti saliranno sul palco e ci regaleranno nuove emozioni. Ma chi sono i cantanti che vedremo esibirsi nella seconda serata di oggi 15 luglio? Ecco l’elenco completo dei protagonisti e la scaletta.

Non è escluso che in fase di montaggio potrebbero cambiare alcune cose. Ma ecco i dettagli:

Emma

Tananai e Annalisa

e Annalisa si esibirà anche da sola

si esibirà anche da sola Cristiano Malgioglio

BigMama e Alessandra Amoroso

e Alessandra Amoroso poi si esibirà da sola

poi si esibirà da sola Articolo 31

Tony Effe e Gaia

e Tananai

Gabry Ponte

Francesco Renga e Nek

e Rose Villain

E ancora la scaletta della seconda serata di Battiti Live, in programma il 15 luglio prosegue così:

Paola e Chiara

e Mida

Benjamin Ingrosso

Coma_Cose

Jvli, Olly ed Emma

ed Olly

Baby K

Holden

Clara

BigMama

Fred De Palma

Santi Francesi

Infine per la parte On The Road, ci saranno due collegamenti speciali:

Elodie si esibirà da Bari

si esibirà da Bari I The Kolors invece canteranno da Gravina.

Quando va in onda Battiti Live e quante puntate sono

Spesso a causa dei palinsesti TV si potrebbe fare un po’ di confusione, dunque è giusto rispondere alla domanda: quando va in onda Battiti Live e quante puntate sono.

La trasmissione va in onda su Canale 5 e vanta 5 puntate totali. Queste sono state registrate precedentemente tra dal 21 giugno con la prima data a Molfetta, per arrivare a Otranto con l’ultima il 7 luglio.

Se inizialmente è stato diffuso ogni episodio su Radio Norba TV, ora su Canale 5 seguiremo passo passo il programma musicale.

Chi conduce Battiti Live

Sappiamo anche chi sono i conduttori di Battiti Live? Per questa edizione al timone di presentazione troviamo Alvin e Ilary Blasi. Come inviata social invece c’è invece Rebecca Staffelli.

Dove vederlo in TV e streaming

La scaletta e tutte le indicazioni sulla puntata di Battiti Live le conosciamo, ma sappiamo anche dove vederlo in TV e streaming?

In televisione la puntata viene trasmessa su Canale 5, ma è disponibile anche su Mediaset Infinity in diretta. Nel caso doveste perdervi il live, però c’è la possibilità di recuperare le esibizioni in streaming.

Sulla piattaforma infatti si possono rivedere le puntate o i singoli artisti sul palco di Battiti Live.