Nuovi tagli dalla seconda puntata di Battiti Live, andata in onda ieri su Canale 5! Mediaset ha tolto alcune gaffe e momenti di Ilary Blasi sul palco, ma non solo. Scopriamo insieme cosa è sparito stavolta.

Sparite alcune gaffe di Ilary Blasi a Battiti Live

Su Canale 5 ieri sera è tornato Battiti Live con la sua seconda puntata (qui tutti gli artisti che si sono esibiti). Nel corso dell’appuntamento, esattamente come successo nel corso della prima serata, i telespettatori hanno avuto modo di riascoltare le hit del momento, da Annalisa e Tananai ai ragazzi di Amici 23 o Elodie. Insomma ne abbiamo sempre per tutti i gusti.

Ma nonostante la tanta bella musica, che ha portato già la prima puntata a registrare risultati importanti (il 22% di share), i fan di Battiti Live hanno notato diversi tagli, dato che la diretta precedentemente era andata in onda su Radio Norba TV e solo successivamente è arrivata a Mediaset. Questo dunque potrebbe aver portato l’azienda del Biscione a porre alcune modifiche per “accorciare” o “sistemare” la puntata.

I meno attenti o coloro che non hanno visto gli appuntamenti su Radio Norba TV si staranno certamente domandando: cosa è sparito dalla seconda puntata di Canale 5? Ebbene ve lo diciamo noi. Per prima cosa non ritroviamo l’intro in cui Ilary Blasi scherza con il collega di Battiti Live, Alvin. La conduttrice scherzosa infatti ha detto: “Se sono pronta per partire? No! Non ho voglia, io passavo di qui per caso“.

Un altro taglio è avvenuto nel botta e risposta tra la presentatrice di Battiti Live e Tony Effe. Ovvero quando ha chiesto al rapper di scattare una foto con la figlia Chanel, presente nel dietro le quinte. È sparito anche il fuori programma di Tananai e Annalisa.

E non è finita, perché non compare più nemmeno la gaffe di Ilary Blasi con Fred De Palma. Ciò come detto va ad aggiungersi a quanto deciso la scorsa settimana, quando è stata eliminata la discussione da backstage tra Ilary Blasi e gli autori.

Nonostante la scelta di Mediaset di eliminare queste parti dalla seconda puntata di Battiti Live, il pubblico li ha comunque riportati a galla e condivisi sui social, dove sono stati tra i più commentati della serata.