Beatrice e Anita parlano delle condizioni di salute di Giuseppe, ma la regia toglie l’audio (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ieri pomeriggio Anita Olivieri e Beatrice Luzzi hanno parlato delle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi, ma la regia ha tolto l’audio censurando parte di ciò che stavano dicendo.

La regia toglie l’audio mentre si parla di Giuseppe Garibaldi

Nn molte settimane fa Giuseppe Garibaldi aveva avuto un piccolo malore che lo aveva costretto a uscire dalla casa del Grande Fratello. Dopo poco tempo era però tornato in gioco facendo tirare un sospiro di sollievo ai fan, agli inquilini e soprattutto ai famigliari.

A quanto pare però ha avuto un ricaduta e gli autori hanno annunciato il suo nuovo ritiro momentaneo, anche se si pensa che questa volta la sua uscita potrebbe essere permanente. Non sappiamo che cosa sia capitato di preciso questa volta ma Beatrice Luzzi e Anita Olivieri si sono ritrovate a parlarne in zona trucco nel pomeriggio di ieri.

Peccato che, come possiamo vedere dal video qui sotto, la regia ha censurato parti del discorso. I fan del Grande Fratello si sono chiesti il motivo di tale gesto e la spiegazione potrebbe essere che gli autori considerino tali argomenti troppo delicati. Fatto sta che riusciamo a estrapolare qualche frase.

Si parte con Anita che afferma: “Mi disturba chiedere sempre la stessa cosa, intanto mi rispondono che sta bene”. Poi Beatrice aggiunge: “…48 ore, c’era la diretta. Fosse stata giovedì, forse”. Per la Olivieri l’importante è che stia bene e torni in forma “perché se sta qua si stressa”. Poi aggiunge: “Io penso che non si sia mai ripreso dalla prima volta, sinceramente”.

Bea e Anita parlano di Giuseppe tra una censura qua e là #grandefratello pic.twitter.com/xHKcWhVhtn — falsaaaaah (@falsaaaaah) February 17, 2024

A questo punto l’audio sparisce del tutto e il filmato termina. Per adesso non abbiamo alcuna informazione sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi e non sappiamo nemmeno se tornerà in gara oppure no. Dovremo attendere notizie ufficiali da parte del reality perché per ora circolano solamente indiscrezioni sul web.