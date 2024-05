Beatrice in lacrime, Garibaldi esplode: “Non permetto a nessuno di parlare male”

Social

Andrea Sanna | 18 Maggio 2024

Grande Fratello

“Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi“, Giuseppe Garibaldi non sta a guardare e su Instagram si è esposto in difesa di Beatrice Luzzi.

Garibaldi difende Beatrice su Instagram

Non ci sta Giuseppe Garibaldi! Il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello è intervenuto su Instagram con una storia in difesa di Beatrice Luzzi. Non sappiamo da cosa derivi questo sfogo e se magari è indirizzato a qualcuno nello specifico, dato che Beatrice ha confidato che degli attacchi, ancora oggi, la feriscono. Tanto che ha ammesso di aver pianto nel corso della notte. Sta di fatto che il collaboratore scolastico non è rimasto a guardare. Anzi! Ma partiamo per ordine.

Ricordiamo che Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello e avevano instaurato un bellissimo rapporto. Legame che, a causa di alcuni fraintendimenti e dinamiche, si è raffreddato. Usciti dal programma, però, i due si sono riconciliati per fortuna. Lei in Casa gli aveva sempre recriminato il suo esporsi poco e non prendere quasi mai le sue difese. Ora però Giuseppe ha lanciato un chiaro messaggio.

Dopo aver detto pubblicamente di provare dei sentimenti per lei, Giuseppe Garibaldi ha postato una storia su Instagram in cui ha deciso di scendere in campo per prendere le parti di Beatrice Luzzi. Sullo sfondo vediamo una loro immagine in bianco e nero e in sottofondo Iris dei Goo Goo Dolls. Ad accompagnare il tutto un lungo messaggio:

“Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci”, si legge in prima battuta.

La storia Instagram di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi

Nel messaggio pubblicato su Instagram da Giuseppe Garibaldi, c’è un riferimento alle continue frecciatine che continuano ad arrivare. Ecco come prosegue il post in difesa di Beatrice Luzzi: “Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un pò di tatto e di umanità, per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti i giorni sotto giudizio. Io vi consiglio ‘Cercate di guardare la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell’occhio altrui’“.

Con queste parole Giuseppe Garibaldi spera di aver mandato un chiaro messaggio a coloro che continuano, evidentemente, ad attaccare Beatrice Luzzi e il loro rapporto.