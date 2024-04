Beatrice Luzzi agisce per vie legali e partono le denunce

NEWS

Debora Parigi | 29 Aprile 2024

Arrivato poco fa un comunicato ufficiale dallo staff di Beatrice Luzzi in cui ha annunciato la partenza di denunce per vari reati

Lo staff di Beatrice Luzzi è stato costretto a intervenire per mezzo social con un comunicato ufficiale a seguito di alcuni reati che sono stati commessi. In pratica qualcuno ha contraffatto il profilo Instagram dell’attrice diffondendo un messaggio falso. Quindi sono partite le azioni legali. Vediamo meglio ogni dettaglio sull’accaduto.

Il comunicato ufficiale dello staff di Beatrice Luzzi

Non è passato inosservato il comunicato social diffuso dallo staff di Beatrice Luzzi attraverso il profilo Twitter dell’attrice. Nel comunicato si è parlato di agire per vie legali dopo un fatto davvero grave ai danni dell’ex concorrente del Grande Fratello. Si tratta di contraffazione del suo profilo Instagram. Ma per spiegarvi cos’è successo dobbiamo fare un passo indietro.

In pratica questa mattina ha iniziato a girare su Twitter lo screen di una storia del profilo Instagram di Beatrice in cui c’era scritto un comunicato riguardo il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. Nella storia si leggeva: “In questo mese, dal termine del Grande Fratello, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore i Beabaldi e tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Giuseppe ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Grande Fratello, rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Questa storia in realtà era falsa ed è stata appunto contraffatta da chi ha fatto girare lo screen. Per questo motivo lo staff di Beatrice Luzzi è stato constretto a intervenire con un comunicato ufficiale in cui appunto ha parlato di azioni legali. Si legge nel tweet di poche ore fa:

“Cari tutti, siamo purtroppo di nuovo di fronte a persone che non conoscono i limiti dell’educazione, del buon senso e soprattutto delle norme di legge. Il responsabile della pubblicazione del post qui allegato si è reso protagonista di vari reati, editando e contraffacendo una foto del profilo Instagram @beatriceluzziofficial. Agiremo per vie legali contro questa persona e contro chiunque in futuro si permetterà di pubblicare e diffondere suoi scritti, facendoli passare per quelli di Beatrice Luzzi”.

Esprimiamo vicinanza nei confronti di Beatrice Luzzi per questa contraffazione del profilo. E invitiamo tutti a non far girare foto fake e fare attenzione su ciò che è pubblicato sui social.