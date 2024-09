Dopo che Greta Rossetti e Mirko Brunetti erano alla stessa festa di reunion GF (senza il fidanzato di lei Sergio D’Ottavi), non si è fatta attendere la reazione di Perla Vatiero. La vincitrice del reality, anche lei grande assente, ha fatto una mossa social che alimenta ancora di più la polemica già nata tra gli utenti. Ecco cosa è successo.

La reazione di Perla Vatiero a Greta e Mirko alla stessa festa

Come vi abbiamo già ampliamente raccontato, ieri sera c’è stata una reunion del GF in occasione del compleanno di Federico Fusca. Tra gli ex concorrenti, c’erano dei grandi assenti quali Sergio D’Ottavi e Perla Vatiero (quest’ultima impegnata nel lavoro). Ma erano presenti Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Sergio pare non abbia partecipato perché ha litigato con Mirko e Vittorio.

Oltre a questo, che ha fatto scattare la polemica, se ne aggiunge un’altra che riguarda lo sfondo del cellulare di Greta. In pratica la ragazza non si è mostrata per tutta la sera, apparendo solo in un frame di un video. Da questo frame gli utenti hanno notato lo sfondo del suo telefono che sarebbe uno scatto che lei si era fatta nell’auto di Mirko quando stavano insieme. Da qui la bufera social.

A tal proposito gli utenti hanno iniziato a ipotizzare che tra i due ex ci possa essere un ritorno di fiamma. E ad alimentare questa ipotesi c’è anche un gesto forte ed eloquiente fatto da Perla Vatiero in queste ore. L’ex vincitrice del Grande Fratello, infatti, ha tolto il follow sia all’ex Mirko Brunetti che a Greta Rossetti.

Andando a controllare il profilo Instagram di Perla si può notare che i due appunto non risultano più nella lista dei profili seguiti. I motivi di questo gesto non hanno una spiegazione ufficiale e non sappiamo se siano legati proprio alla festa di ieri e in particolare allo sfondo del telefono della Rossetti.