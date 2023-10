Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Ottobre 2023

Grande Fratello

La critica di Beatrice Luzzi

Ieri sera il Grande Fratello. ha organizzato una bella serata in total black per i gieffini. Mentre alcuni ballavano in giardino e c’era chi giocava in piscina, Beatrice Luzzi si è ritrovata a scambiare quattro chiacchiere con Giuseppe Garibaldi.

L’attrice e il bidello sono sempre più uniti e ieri sera sembravano proprio in vena di confidenze e scambio di opinioni. A un certo punto Beatrice Luzzi è tornata a dire la sua su quanto accaduto in puntata, ovvero il momento esatto in cui Cesara Buonamici ha deciso di salvare Massimiliano Varrese da un possibile televoto.

È nota la poca simpatia tra i due gieffini e anche nel corso dell’appuntamento non se le sono mandate a dire. In ogni caso Beatrice Luzzi ha analizzato le motivazioni che hanno spinto Cesara Buonamici a rendere immune Massimiliano Varrese, riservando una critica all’opinionista:

“Si è impietosita la Cesara. Ha detto di aver visto lo sguardo di Massimiliano quando Heidi e Vittorio stavano vicini e si è intenerita. Così gliel’ha giustificata. Pensa che tristezza. Una perché voleva avviare il rapporto con Heidi e ora perché è finito. Vediamo la prossima volta”.

Secondo il pensiero di Beatrice Luzzi si tratterebbe quindi di motivazioni un po’ deboli. Sembra peraltro prevedere che un episodio analogo possa ripresentarsi anche nel corso della prossima puntata. Infatti il “Vediamo la prossima volta” può essere interpretato come un: vediamo cosa dirà durante la prossima puntata pur di salvarlo.

Bea contro la buonamici che ogni scusa è buona per immunizzare il paraguru "una perchè voleva iniziare rapporto con Heidi, adesso perchè era finita, vediamo la prossima" l'ha già sgamata 👑 #grandefratello pic.twitter.com/Rr2ZHWvAHu — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 6, 2023

Un pensiero quello di Beatrice Luzzi sempre molto diretto e senza troppi giri di parole. Giuseppe Garibaldi ha ascoltato in silenzio il discorso della coinquilina. Poi ha bassa voce ha detto qualcosa. Non siamo in grado di dirvi nello specifico quale sia stata la battuta perché ha messo la mano davanti e soprattutto la musica molto alta non aiuta.

Vedremo dunque se in puntata Cesara Buonamici cercherà un confronto con Beatrice Luzzi dopo le esternazioni di quest’ultima. Mancano due giorni all’appuntamento del lunedì e può succedere di tutto!