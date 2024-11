In puntata al GF, Lorenzo Spolverato ha scoperto cosa avrebbe detto Shaila Gatta su di lui sotto le coperte con Javier Martinez.

Lorenzo Spolverato scopre cosa avrebbe detto Shaila

Ampio blocco questa sera al Grande Fratello è stato dedicato a Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Javier Martinez. Dopo tutte le immagini mostrate in puntata, a un certo punto il conduttore ha mostrato quando l’argentino ha fatto una confidenza di quello che la ballerina gli avrebbe detto di Lorenzo sotto le coperte.

In sostanza Javier Martinez dopo la scorsa puntata ha detto in confidenza alle altre compagne: “Mi ha detto ‘ma secondo te a Lorenzo può essere che gli piaccia anche altro?’. Sì, mi ha detto ‘che gli piacciano anche i maschi e non solo le femmine…”

Per Lorenzo ci sono altre rivelazioni di Javier da ascoltare… #GrandeFratello pic.twitter.com/JOOy6xS9Vr — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2024

Apprese queste parole dunque Alfonso Signorini ha chiesto a Lorenzo Spolverato cosa ne pensasse:

“Volevo dirti una cosa, Alfonso. Purtroppo questo è tutto un gioco e a me piace Michael. Abbiamo un rapporto da fratello. E ho un contatto fisico con amici, anche da dormirci insieme. Non lo so, nessun problema comunque. Se sono stati riportati insulti? È bene che Shaila si prenda le proprie responsabilità. Per me se una persona mi confidasse qualcosa sotto le coperte, non andrei mai a dirlo. Da qui non lo farei”, ha affermato.

Alfonso Signorini si è sentito di intervenire e fare un appunto sulla faccenda: “Se fosse vero quello che dice Javier, dove sta il problema?”. A questa domanda ha voluto rispondere però Luca Calvani che ha fatto notare: “Il problema è che stata usata una parola che non si doveva usare”.

Il dibattito in puntata

Da questo momento ne è nata una discussione. Quando Javier ha sentito le parole di Lorenzo Spolverato ha commentato: “Ma hai detto che avresti detto anche peggio…”. Di tutto ciò invece cosa ne pensa Shaila Gatta? Lei si è giustificata sostenendo di aver detto in modo simpatica anche a Lorenzo se per caso le piacesse Michael.

Alla conversazione è intervenuta poi Jessica Morlacchi che non ha giustificato Shaila come fatto da Lorenzo Spolverato: “Quando è uscita la parola con la Z è uscita anche la parola con la F… e non continuo”. Contrariato dalle parole della Gatta, invece Javier ha ribattuto: “Sì sì, Shaila ci stiamo inventando tutto, tu non hai detto niente”.

In sottofondo mentre si parlava di questa situazione che ha coinvolto Lorenzo Spolverato, si è sentita in sottofondo Shaila difendersi dalle parole di Maria Vittoria e controbattere subito: “Sei un’arpia. Ci godi”.

Alfonso Signorini durante questo confronto tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, ha coinvolto per un attimo Luca Calvani. L’attore è sembrato molto contrariato e un po’ infastidito dal tutto:

“Mi dispiace, ci sto bene con Shaila, ma mi dispiace. Io questa cosa l’ho imparata molto presto. Le tolleriamo perché è così e abbiamo imparato a sopravvivere. Ma sappiamo anche di essere in un Paese che ci permette di fare quasi tutto. È una leggerezza Shaila. Se l’hai detta mi dispiace. Mi ha ferita sentirla dire e sapevo che stasera ne avrei parlato. Anche il mio compagno mi fece notare che non era una cosa da dire ed è così. La mia è solo una riflessione”.

Rivolgendosi a Luca Calvani, Shaila ha concluso dicendo che tutto sarebbe stato fatto per infangarla e che lei ha tanti amici omosessuali. Il discorso però non sembra aver convinto. Sicuramente ci sarà di che discutere dopo la puntata!