Beatrice Luzzi fa una gaffe e il web insorge (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Settembre 2023

Grande Fratello

La gaffe di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi non ha un attimo di pace in queste ore, fuori e dentro la casa del Grande Fratello. Sappiamo già che all’interno del reality ha avuto e sta avendo ancora oggi degli scontri con Massimiliano Varrese. Quest’ultimo non ha preso bene il fatto di essere stato definito “un bluff“ e per tale ragione ha cercato di chiarire, per poi anche attaccare, l’attrice:

“Adesso quando mi capita a tiro… Finisco di cantargliele tutte quante. Lei è una squallida, sporca, falsa, ipocrita… 50 anni e sei ridotta così? Sei messa male. Non c’è da fare esempi. Lei gioca porco, lei cerca sempre di screditare. Io le ho parlato in faccia e ci siamo anche chiariti.

Ha anche fatto le lacrime di coccodrillo in camera da letto. Ci sono quasi cascato anche io, poi va in confessionale e dice quello che dice. Va dai nuovi a screditarmi. Imbarazzante, da una donna di cinquant’anni non me l’aspetto proprio. Devi farne di lavoro ancora. Ma a quel punto proprio non c’è”.

In queste ore, però, c’è chi fuori dalla Casa sta attaccando Beatrice Luzzi per un altro motivo ancora. Questo pomeriggio ha iniziato a circolare un video sul web nel quale si sente la concorrente dire una frase infelice.

Dopo che Fiordaliso l’ha aiutata, la Luzzi ha affermato: “Grazie, perché lì con i doccini si bagna sempre tutto. Io sono handi**ppata“. Una parola che non dovrebbe essere usata e che viene ritenuta ormai offensiva.

vi spammo questo video, magari qualcuno se lo cagherá. vediamo se alzate un polverone pure per lei 🙂 #grandefratello #gf pic.twitter.com/beRHjr2xKJ — sofia 🕷️ (@sofficinafindus) September 22, 2023

Molte persone sul web si sono scagliate contro di lei. Vedremo se il Grande Fratello deciderà di prendere dei provvedimenti oppure no. Vi terremo informati nel caso in cui dovesse succedere qualcosa. Nel mentre, come al solito, continuate a seguirci per molte altre news.