Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Settembre 2023

Il ricordo del padre di Michele Merlo

Ieri pomeriggio domenica, il papà di Michele Merlo, è stato ospite di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. La padrona di casa ha ripercorso il dolore che hanno dovuto sopportare i genitori dell’ex cantante di Amici dopo la sua morte a causa di una leucemia fulminante. Prima di tutto ha fatto esprimere all’uomo il suo dissenso per la sentenza di archiviazione.

Domenico afferma di non riuscire a spiegarselo. Il dottore che ha sbagliato dovrebbe venire perseguito dalla giustizia e pagare per la colpa che ha. In seguito ha voluto sottolineare che non ha alcuna intenzione di cercare vendetta, ma solo di chiudere in maniera corretta questa storia.

Successivamente si è ripercorso tutto il dramma che ha coinvolto Michele Merlo, dal momento in cui si è accorto che non si sentiva molto bene fino alla sua morte. Myrta, con il permesso dell’ospite, ha anche mostrato una immagine dell’ematoma presente sulla gamba di Michele all’epoca. Nonostante si sia recato al pronto soccorso e poi dal medico non gli sarebbero stati fatti esami del sangue. Ma solo un massaggio con una pomata.

Nel video qui sotto, invece, possiamo sentire la conduttrice chiedere che cosa manca a loro di più di Michele: “Tutto. I suoi silenzi in particolar modo. Viviamo in uno Stato che manca di scuola, di sanità e di giustizia“. Infine hanno ricordato insieme il suo percorso ad Amici e la sua vittoria come vincitore morale dell’edizione: “Lo amavano tutti. Lo dimostrano le pagine create sul web che vivono ancora oggi“.

Il papà di #MicheleMerlo a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/LucYWVOMIh — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 21, 2023

