“Sei gay?”, Beatrice e Letizia incalzano Vittorio: la sua risposta

NEWS

Andrea Sanna | 23 Ottobre 2023

Grande Fratello

Beatrice Luzzi e Letizia Petris incalzano Vittorio Menozzi

Pomeriggio in suite per alcuni inquilini della Casa del Grande Fratello. In particolare Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi e Letizia Petris hanno potuto godere di questo premio. Così si sono diretti in questa parte lussuosa del loft e, tra una chiacchiera e un’altra si sono lasciati andare ad alcune confidenze.

Con l’idea di volerci vedere chiaro Beatrice Luzzi e Letizia Petris hanno pensato bene di mettere alle strette il loro compagno d’avventura. Non è la prima volta che si sono lasciate andare a una considerazione simile, ma stavolta hanno voluto affrontare l’argomento con il diretto interessato.

“Tu non me la racconti giusta e nascondi un segreto? Sei gay? Dicci la verità”, ha chiesto Beatrice Luzzi curiosa mentre Letizia Petris ha posto la medesima domanda: “Ti piacciono i maschi?”. Di tutta risposta Vittorio Menozzi ha risposto con una risata e un secco: “No, mi dispiace ma siete fuori strada…”

Ma da cosa è derivata questa domanda da parte di Beatrice Luzzi e Letizia Petris? Entrambe hanno notato la troppa prudenza da parte di Vittorio Menozzi. Per quanto sia molto bello e affascinante agli occhi di chi lo guarda, lui non sta corteggiando nessuna delle ragazze.

Vittorio Menozzi dalla sua ha spiegato di aver professato un interesse verso Anita Olivieri. Entrambe però faticano a crederci e gli hanno fatto notare di non aver mai flirtato con lei.

Secondo il parere di Letizia in realtà la persona più affine a Vittorio sarebbe Valentina Modini. Lui però ha spiegato di vederla solo come un’amica. Non ci sarebbe abbastanza chimica e attrazione per pensare a qualcosa in più. Da qui l’idea di Beatrice Luzzi e Letizia Petris di spronare il ragazzo a farsi avanti con Anita.

Lui però nel replicare ha posto un’altra domanda: “Con Anita che senso avrebbe provarci?“. Vittorio Menozzi, infatti, a differenza di quel che possono pensare Beatrice Luzzi e Letizia Petris ha notato che Anita è schiva, non lo mette mai a suo agio. Per tale motivo non ha voglia di esporsi troppo. Lui vorrebbe unire la verve di Valentina al corpo di Anita. Ma come si dice in questi casi: non si può avere tutto dalla vita. Peraltro quando le due ragazze hanno scoperto questa cosa si sono molto infastidite, specialmente la Modini!

In ogni caso Beatrice Luzzi prima e Letizia Petris poi hanno invitato Vittorio Menozzi a lasciarsi andare alle emozioni, seguendo talvolta anche l’istinto, senza troppe sovrastrutture. Non è necessario l’amore a tutti i costi. Lui invece sogna di trovare la donna con cui avere una sintonia speciale, dato che di belle ragazze ha detto di averne viste tante.

Beatrice Luzzi è rimasta molto sorpresa dall’autocontrollo di Vittorio Menozzi, ma allo stesso tempo spera di aver smosso qualcosa in lui con questa riflessione.