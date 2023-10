Anticipazioni Il Collegio 8 puntata 29 ottobre tutte le news

NEWS

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

Il Collegio 8

Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni de Il Collegio 8 2023 per la puntata che andrà in onda domenica 29 ottobre su Rai 2. Ecco tutte le news, i partecipanti, orari e dove vedere il programma in streaming.

Anticipazioni Il Collegio 8 puntata 29 ottobre

Sappiamo quali sono le anticipazioni de Il Collegio 8 per la quinta puntata che andrà in onda domenica 29 ottobre 2023?

Si fa via via sempre più complesso il percorso dei partecipanti nel Collegio di San Francesco di Lodi. Ogni concorrente dovrà dimostrare il proprio valore per poter arrivare all’ambito diploma che tutti sperano di ottenere. L’allievo migliore infatti otterrà una borsa di studio molto importante.

Stando a quanto abbiamo già potuto vedere dal video con le anticipazioni de Il Collegio 8 della prossima puntata…

(IN AGGIORNAMENTO)

Il Collegio 8: riassunto della quarta puntata del 22 ottobre

Dopo le espulsioni di fuoco delle puntate precedenti. Come emerso dalle anticipazioni de Il Collegio 8 2023 durante la puntata del 22 ottobre 2023 ci saranno tante sorprese.

Una delle tante è la gita di classe, con alcuni percorsi in bicicletta e una passeggiata in mezzo alla natura. Sicuramente ci saranno momenti di riflessioni, grazie alle lezioni create a doc da prof Andrea Maggi, il quale riesce sempre a tirare fuori l’emotività dei ragazzi.

Anche in questa puntata, come già riferito dalle anticipazioni de Il Collegio 8 Christopher Parolin risulta essere tra i più brani. Il ragazzo si è lasciato andare anche a un racconto intimo della sua vita privata, a causa della scomparsa di suo padre.

Sempre le anticipazioni de Il Collegio 8 fanno sapere infatti che i partecipanti devono impegnarsi per ottenere più crediti possibili per la borsa di studio. Ospite della puntata è Joe Bastianich. La sua conoscenza è motivo di apprendimento per i ragazzi.

Il Collegio 8 2023 tutte le news

Ora che abbiamo scoperto tutte le anticipazioni de Il Collegio 8 del 2023, scopriamo alcune delle news del programma di Rai 2.

Se siamo certi del fatto che Il Collegio 8 si farà, dato che sta andando attualmente in onda. Non possiamo dire lo stesso de Il Collegio 9. Quella in corso dovrebbe essere l’ultima infatti.

Tra le altre news e anticipazioni de Il Collegio 2023 ricordiamo che non mancheranno gli ospiti in ogni puntata.

A che ora inizia Il Collegio 8

In questo articolo dedicato alle anticipazioni de Il Collegio 8, vi diamo conto anche di altre news e curiosità sulla trasmissione.

Quando inizia Il Collegio 2023? Il docu-reality di Rai 2 è iniziato il 24 settembre 2023, dove abbiamo finalmente conosciuto la classe e dunque tutti i partecipanti di questa edizione.

Volete sapere invece a che ora inizia Il Collegio 8? Per quanto riguarda invece gli orari delle puntate de Il Collegio 2023 ogni messa in onda è prevista per le 21:00. Il canale di riferimento è come di consueto Rai 2.

I partecipanti de Il Collegio 8 nel 2023

Le anticipazioni de Il Collegio 8 le conosciamo. Ma chi sono i partecipanti de Il Collegio 8? Una classe particolarmente vivace anche in questo 2023, vede ragazze e ragazzi mettersi in gioco nel programma di Rai 2. Eccoli tutti:

Alessia Berchicci, Anna Garau, Anna Rita Santeramo, Anita Pia Costanzo, Aurora Costantini, Carmelina Iannoni, Cecilia D’Ammassa, Christopher Parolin, Daniele Marrone– ESPULSA, Denise Pagani, Diego Natale, Enrico Di Clemente.

E ancora tra gli altri partecipanti de Il Collegio 8: Flavio Bertuzzi– ESPULSO, Frida Schiavi, Giorgia Ceccarelli – ESPULSA, Giuseppe Puppio, Guglielmo Grosso, Helena Del Pozzo, Ilary Lolli, Luca Galise, Mahdi Khouya, Marta Battaglia, Mirko StellatoeRocco Ryan Greco.

Chi sono i professori de Il Collegio 2023

Nella nuova edizione de Il Collegio 8 non mancano ovviamente i professori. Tra nuove e vecchie conoscenze ecco chi sono.

Il Preside di questa stagione del programma di Rai 2 è Paolo Bosisio. Vediamo invece chi sono i professori de Il Collegio 2023: Andrea Maggi– Italiano ed Educazione Civica, David Wayne Callahan – Inglese, Anna Maria Petolicchio – Storia e Geografia, Maria Rosa Petolicchio – Matematica e Scienze.

Quelli menzionati sono solo alcuni dei docenti del programma. Presenti i sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caromoli.

Chi è infine la voce narrante de Il Collegio 8? A raccontare le storie dei protagonisti è Stefano De Martino.

Quando inizia e dove vedere in TV Il Collegio 2023

Vi state domandando quando ci sarà il Collegio 8 Quando inizia e dove vedere Il Collegio 2023? E dov’è possibile guardare le puntate de Il Collegio 8?

Partiamo con il dire che Il Collegio 2023 sarà in prima serata ogni domenica. Dove vederlo? Avete diverse opzioni che vi permettono di seguire il docu-reality. Vedere dalla TV e quindi su Rai 2, oppure consultare l’app, così come il sito di RaiPlay per vedere la trasmissione in streaming.

Qui trovate tutte e sei le puntate. E sì, è presente anche la seconda e terza puntata de Il Collegio 8 su RaiPlay, dove abbiamo assistito alle espulsioni di Flavio e Giorgia, così come Daniele.

Ora che abbiamo scoperto tutte anticipazioni de Il Collegio 8, news e partecipanti, non ci resta che seguire la puntata di stasera in onda su Rai 2 e RaiPlay. Continuate a seguirci per non perdervi neanche una notizia.