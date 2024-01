Giucas Casella sulle esperienze omosessuali: “Sono fluido, io lo dico gli altri no”

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Gennaio 2024

Grande Fratello

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Giucas Casella ha rivelato di aver aver avuto alcune esperienze anche con persone del suo stesso sesso.

Il racconto di Giucas Casella

Giucas Casella è stato uno dei concorrenti più amati delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip. Nota la sua bella e divertente amicizia con Francesca Cipriani. All’interno della Casa più spiata d’Italia infatti hanno spesso creato degli spassosi momenti che hanno portato un sorriso sulla bocca degli spettatori.

Già all’interno della casa aveva rivelato di essere “fluido” e in una recente intervista con il Corriere della Sera ha spiegato meglio questo concetto tramite una serie di aneddoti.

Le sue esperienze le ha avute da giovane, quando studiava in un collegio gestito da preti. Ha rivelato che è successo più di una volta ma non si è mai davvero innamorato, la sua era solo attrazione fisica:

“Da ragazzino ho avuto esperienze con uomini, è successo più di una volta, la prima quando ero in collegio dai preti, ma a quella età è normale. Tra maschi ci mettevamo lì tutti insieme. Se sono andato oltre a quelle cose da ragazzi? Sì è successo, però non mi sono mai innamorato.

Attiro anche gli uomini, per me è un complimento e va benissimo. In gioventù, hai voglia tu, mi correvano tutti dietro. Ogni tanto l’interesse era reciproco con dei ragazzi. Succede a molti, solo che io sono sincero e lo dico“.

Nel corso della sua vita Giucas Casella ha fatto il playboy e ha avuto molte ragazze. Ha scherzando dicendo che non ha mai dovuto ipnotizzare nessuno ma tutto gli veniva facile grazie al fascino che aveva.

Era libero e poteva fare ciò che voleva. Per quanto riguarda la sessualità, infine, ha ripetuto di sentirsi “fluido” e non gay: “Sono per l’amore libero“.