Beatrice riabbraccia l’ex compagno Alessandro e i figli (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Una bellissima sorpresa al GF per Beatrice Luzzi che ha rivisto insieme l’ex compagno e i loro due figli per un momento emozionante

Nella serata dei televoti e delle sorprese, anche per Beatrice Luzzi è arrivata una bella sorpresa. Dopo un momento divertente con tanto di balletto per l’attrice è arrivato l’ex compagno Alessandro a cui è ancora molto legata. Insieme a lui c’erano anche i due figli. Il momento è stato davvero emozionante.

Beatrice Luzzi incontra l’ex marito e i due figli

Sono state tante le sorprese questa sera al Grande Fratello durante la Finale per i sei finalisti rimasti. Il primo a riceverla è stato Massimiliano Varrese che è stato anche colui a lasciare la Casa per primo, posizionandosi quindi al sesto posto in classifica.

LEGGI ANCHE: Perla e Simona superano il televoto, Letizia è stata eliminata

Successivamente è stato il turno di Beatrice Luzzi, chiamata ad andare all’esterno della Casa per rivivere alcuni momenti divertenti avuti in questi mesi. In particolare parliamo dei suoi balletti. E dopo aver visto tutto ciò, il conduttore l’ha invitata a ballare insieme agli uomini della sua vita, anche star del cinema internazionale. Così sono arrivati i ballerini indossando la maschera di questi uomini.

Finito il balletto è arrivato un ultimo uomo, indossando la maschera di Alfonso Signorini. Beatrice Luzzi all’inizio non capiva chi fosse, poi si è tolto la maschera ed era il suo ex compagno Alessandro. I due, nonostante la separazione, sono sempre rimasti molto legati e con un grande affetto reciproco. Ma non solo, sono arrivati anche i due figli dell’attrice, che abbiamo già visto altre volte nel corso di questi mesi.

Sono gli occhi a parlare in questo momento… una stupenda sorpresa per Beatrice. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/NUzofxQwh2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2024

Il sostegno nei confronti di Beatrice in questo lungo percorso… in questa splendida avventura: Bea ha reso orgogliosa la sua famiglia. #GrandeFratello pic.twitter.com/c1jegfnElo — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2024

Per Beatrice è stato un momento davvero emozionante e commovente. Si sono tutti abbracciati e baciati. E si sono presi anche i complimenti del conduttore che ha trovato che sono un grandissimo e bellissimo esempio di famiglia allargata.