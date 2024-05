Beatrice Luzzi non ha contatti con gli ex gieffini: “Mi hanno scritto, ma non ho tempo per ora”

NEWS

Debora Parigi | 6 Maggio 2024

Grande Fratello

Ospite del podcast di Giuli Salemi, Beatrice Luzzi ha rivelato in che rapporti è con gli ex gieffini e se li sente

Finito il Grande Fratello, Beatrice Luzzi è rimasta in contatto con alcuni ex coinquilini? L’attrice ha raccontato nel podcast di Giulia Salemi in che rapporti è oggi con gli altri concorrenti del reality e ha fatto una rivelazione.

È passato poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello che ha visto la vittoria di Perla Vatiero, mentre Beatrice Luzzi è arrivata seconda. Come abbiamo visto, l’attrice è stata la vera protagonista del reality e ha avuto quasi tutta la Casa contro. Mentre ha avuto un grande sostegno dal pubblico che non smetterà mai di ringraziare.

Beatrice è stata ospite della nuova puntata di “Non lo faccio per moda”, il podcast di Giulia Salemi. Non sono mancate ovviamente le domande proprio sul Grande Fratello. In particolare si è parlato di Giuseppe e se si siano sentiti in questo periodo, riuscendo magari ad avere un confronto per fare pace. La risposta è sì, si sono sentiti e anche visti, ma non hanno avuto un momento per affrontare il discorso in maniera approfondita.

“Abbiamo un bel po’ di fango da smaltire e tante cose da finalmente potersi dire in libertà”, ha spiegato la Luzzi. “Quindi sì, ogni tanto ci sentiamo e affrontiamo un po’ di dolore accumulato”. Tra l’altro l’ex compagno Alessandro non è infastidito da questo e lei stessa gliel’ha chiesto.

Ma poi Giulia Salemi ha chiesto a Beatrice Luzzi se oltre a Giuseppe avesse sentito qualche altro ex concorrente del Grande Fratello. Lei ha detto di no, perché non hanno il suo numero. Ma la Salemi ha chiesto se magari è successo attraverso i social. Questa la risposta della Luzzi: “Sì, mi hanno scritto in direct, ma non ho tempo per ora. È vero, non ho tempo. Devo dedicarmi alla mia mamma, sono stati giorni veramente molto intensi e quindi oggettivamente non ho avuto tempo. Appena recupero un po’ di spazio mentale e fisico sicuramente li chiamerò”.