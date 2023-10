Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Ottobre 2023

Grande Fratello

La risposta di Jane Alexander a Beatrice Luzzi

Le notizie circolano in fretta e Jane Alexander è venuta a sapere che al Grande Fratello si è parlato di lei. Sui social ha risposto piuttosto basita alle parole di Beatrice Luzzi nei suoi confronti. Ma andiamo per ordine.

Durante un gioco Valentina Modini ha paragonato Beatrice Luzzi alla sua collega Jane Alexander: “A me ricordi lei”. Probabilmente la chioma rossa, alcuni tratti del viso, così come il fatto che entrambe siano delle attrici molto preparate, sono tutte caratteristiche che hanno portato la ragazza a fare questa comparazione.

Essere equiparata a Jane Alexander però non è andato proprio giù a Beatrice Luzzi: “Ah beh, bel complimento. Valentì vai in Confessionale va, dopo quello che hai detto per me proprio ciao. Arrivederci!“, ha detto con sarcasmo. Non sappiamo il perché di questa reazione, tanto che sia Valentina così come i compagni del GF e il pubblico da casa, si sono domandati cosa ci sia dietro.

Jane Alexander in realtà ha fatto sapere di non conoscere personalmente Beatrice Luzzi, quindi non comprende da dove arrivi questo suo disappunto. Ieri sera l’attrice ha condiviso l’articolo di Novella2000.it e, poco dopo, ha voluto dire la sua a riguardo, rivolgendosi proprio alla collega:

“Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe, così… per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di GF. Se lo goda, che non dura per sempre”.

Storia Instagram di Jane Alexander su Beatrice Luzzi al GF

Non ha aggiunto altro Jane Alexander e non sappiamo se Beatrice Luzzi, ora che è nella Casa del Grande Fratello, verrà a conoscenza di questa replica dell’attrice. Se così fosse, però, sarebbe certamente un modo per spiegarsi e chiarire il perché di quelle sue parole. Attendiamo sviluppi!