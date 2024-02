Beatrice scopre un segreto da Simona e manda una frecciata agli autori, la regia cambia inquadratura

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ieri sera durante una chiacchierata in veranda Beatrice Luzzi ha scoperto un segreto da Simona Tagli. L’attrice ha mandato qualche frecciatina agli autori, ma la regia ha rimosso l’audio e cambiato inquadratura.

Beatrice Luzzi scopre un segreto da Simona

Nella Casa del Grande Fratello i concorrenti hanno festeggiato il compleanno di Simona Tagli. La conduttrice dopo la festa si è accomodata sui divanetti della veranda in compagnia di Beatrice Luzzi. A quel punto ha confessato come inizialmente, dunque ancor prima del suo ingresso in Casa, il suo compito fosse quello di arrivare per contrapporsi all’attrice. Non è tardata ad arrivare poi la reazione dell’attrice che, a un certo punto, è stata “censurata” dalla regia.

“Pensa che io dovevo venire qui in opposizione a te e invece mi sono schierata dall’altra parte. Dovevo venire in un modo e invece poi…”, ha detto senza troppi peli sulla lingua Simona Tagli. Nel suo discorso la showgirl non ha nascosto che inizialmente era “allineata” in un certo modo anche dopo aver ascoltato il parere dei vari inquilini da telespettatrice. Una volta arrivata, però, ha cambiato idea.

Senza troppi problemi Simona Tagli ha riconosciuto che sa di aver sbagliato e, per questo, è anche in grado di cambiare la visione delle cose: “In questa situazione ho preso una posizione opposta“.

"è un atto di grande indipendenza e libertà il fatto che loro ti mettano con un'idea e tu ti permetta di cambiarla, molto bello"



SIMONA È ENTRATA APPOSITAMENTE PER ANDARE CONTRO BEATRICE E ORA SI È INNAMORATA #grandefratello pic.twitter.com/4gEteytFUa — beallux⋆ 。゚ ☁︎。⋆ 。 ゚ ☾ ゚ 。⋆ ⋆ ˚ ˚ ✦ ⋆ · (@innsaeix) February 22, 2024

Beatrice Luzzi ha ascoltato il discorso di Simona Tagli piuttosto incuriosita, ringraziandola però per essere riuscita ad andare oltre. Con un sorrisetto l’attrice ha lanciato qua e l’ha qualche stoccata agli autori, complimentandosi però con la compagna d’avventura:

“Ma pensa te? Comunque grandioso da parte tua, e lo dico veramente. Ma pensa un po’. Qui è tutto molto imprevedibile, anche per loro vedo (gli autori). Certo veramente senza pietà. Simpatici loro. Brava ad aver cambiato idea”.

All’ultima frase Beatrice Luzzi ha aggiunto che questo lo pensa a prescindere dal fatto che abbia potuto trarne vantaggio da questa situazione. Lo reputa un atto di indipendenza e libertà: “Il fatto che loro ti mettano qui con un’idea e tu ti permetta di cambiarla. Questo è molto bello. Anche perché loro ti avevano messo qui con un’idea e poi tu…”.

Proprio dopo queste parole la regia ha rimosso l’audio e non siamo riusciti a sentire il resto della conversazione tra Beatrice Luzzi e Simona Tagli.