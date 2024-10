Cambio repentino di Shaila nei confronti di Javier. La ballerina si è nuovamente riavvicinata, ma il suo comportamento non ha convito Beatrice Luzzi. In diretta l’opinionista ha stuzzicato la concorrente del GF e svelato cosa ha fatto alle spalle del ragazzo, a sua insaputa.

Shaila cambia ancora idea su Javier

A distanza di una settimana dall’ultima puntata del Grande Fratello è cambiato tutto (per l’ennesima volta) tra Shaila Gatta e Javier Martínez. Se solo 7 giorni fa sembrava non esserci passione tra loro, pare che oggi non riescano proprio a stare distanti l’una dall’altro. Un atteggiamento questo che non sembra convincere del tutto l’opinionista Beatrice Luzzi, come vedremo.

Il primo bacio tra Shaila Gatta e Javier Martínez sembra fare piuttosto fatica ad arrivare. O almeno questo è ciò che hanno raccontato loro ieri ad Alfonso Signorini. Nonostante ciò al Grande Fratello non sfugge nulla (e nemmeno a Beatrice Luzzi a quanto pare).

Ieri la regia ha mostrato alcuni momenti tra Shaila e Javier sotto le coperte, dove si scambiavano carezze e abbracciavano sotto il piumone. Chissà però non possano emergere nuove immagini che raccontino una realtà diversa rispetto a quella detta da loro. Lei per giustificare il tutto con ironia ha detto: «Avevo bisogno di assaporare il ph della pelle e assaggiare delle cose».

Sempre Shaila Gatta ha spiegato poi come sono andate le cose e ha fatto sapere che in 24 ore è cambiato tutto: «A me piace un uomo così, mi ha rispettata, non mi ha giudicata. Mi sono resa conto di aver fatto una sciocchezza perché stavo scappando dalla mia zona di confort, ma mi sono fatta coraggio e ho seguito l’istinto».

Queste considerazioni hanno fatto storcere il naso a Beatrice Luzzi che, solo dopo, si è esposta. Prima di questo momento però Shaila ha fatto sapere che Lorenzo è ormai un capitolo chiuso: «Ho messo un punto. Tra di noi c’è un quieto vivere, siamo amici e nient’altro di più, anche se lui ha ancora una cotta».

Beatrice Luzzi punge Shaila

Nell’ascoltare le sue parole come detto Beatrice Luzzi si è detta davvero poco convinta in puntata. Non è la prima volta che l’opinionista ha qualcosa da ridire sul modo di fare di Shaila Gatta.

«Intanto non si è vista una cosa molto antipatica che è successa 2/3 giorni fa quando Shaila è andata nel letto di Javier spinta da Le Non è la Rai, lo ha provocato, poi se n’è andata da loro a prenderlo un po’ in giro. L’ho trovata poco….», ha esordito Beatrice Luzzi.

Beatrice che disintegra Shaila e questa che si arrampica sugli specchi #grandefratello pic.twitter.com/AYa4TnIHR7 — Christina🌊🪷🪽 (@Tanqueray__97) October 14, 2024

Nel suo discorso l’opinionista ha asserito di continuare a non credere troppo a Shaila Gatta: «Molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore. Che senso ha aspettare un mese per dargli un bacio? C’è poca spontaneità. Gli fai avance e provocazione e poi non lo baci. Trovo molto contraddittorio e innaturale. Un comportamento così esplicito fisicamente e poi tirarsi indietro al bacio».

Shaila Gatta dopo queste parole di Beatrice Luzzi ha tentato di dire la sua, ma è parsa un pochino in difficoltà. La concorrente ha ribadito di aver preso finalmente una decisione e vuole portarla fino in fondo. In ogni caso ha aggiunto di volere rispettare i tempi di entrambi e lasciarsi andare definitivamente a baci, che sia alla luce del sole o sotto le coperte, solo quando si sentono veramente pronti.

Cosa succederà ora? Le parole di Beatrice Luzzi daranno uno scossone ai due?