Spettacolo

Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2024

In queste ore Beatrice Valli e Marco Fantini hanno festeggiato 10 anni d’amore e così sui social è arrivata la dolce dedica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per suo marito che ha commosso tutti i fan.

La dolce dedica di Beatrice Valli

Sono ormai trascorsi ben 10 anni da quando per la prima volta Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti e innamorati. Come tutti sappiamo, la relazione tra i due è nata negli studi di Uomini e Donne e dopo un lungo percorso la coppia ha lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme, dando il via a una meravigliosa storia d’amore. Poco a poco Beatrice e Marco hanno formato una famiglia e dalla loro unione sono nate anche tre meravigliosa bambine, Bianca, Azzurra e Matilda Luce. Due anni fa come se non bastasse l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono anche uniti in matrimonio, per la gioia dei fan che non hanno mai smesso di supportarli e sostenerli.

In queste ore intanto Beatrice Valli e Marco Fantini hanno festeggiato una ricorrenza importante. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno infatti celebrato ben 10 anni d’amore e così sui social dell’influencer è arrivata una dedica per suo marito che ha commosso tutti gli utenti. Ecco le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice del dating show in onda su Canale 5, che in breve hanno fatto il giro del web:

“A me, a te e a tutto ciò che abbiamo creato insieme. A questi 10 anni, di cui due di matrimonio, che rappresentano un traguardo e un nuovo inizio da cui partire per migliorarci e amarci sempre di più! Ti amo”.

Ancora oggi senza dubbio Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo italiano e a loro facciamo i nostri migliori auguri.