Le storie dei protagonisti continuano ad appassionare i telespettatori. Cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera statunitense? Sheila è ancora viva? Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026.

Anticipazioni Beautiful 29 dicembre

Lauren racconta a Deacon una parte oscura del passato di Sheila e della sua complice, Sugar (vero nome Janet Webber).

Durante un suo soggiorno in prigione, Sheila aveva manipolato Sugar, una guardia carceraria, promettendole una chirurgia plastica per diventare più bella in cambio del suo aiuto nell’evasione.

Tuttavia, Sheila ingannò Sugar e la fece operare per trasformarsi in un suo clone. Al risveglio, Sugar aveva lo stesso volto di Sheila, ma quest’ultima la fece arrestare al posto suo.

La vendetta di Sugar è stata covata per anni, e secondo Lauren, è ancora rinchiusa in un ospedale psichiatrico, dove nessuno crede alle sue farneticazioni.

Deacon inizia a sospettare che la donna cremata possa essere proprio Sugar e non Sheila. Nel frattempo, Steffy racconta a Liam del comportamento di Deacon, che continua a sostenere che Sheila non sia morta…

