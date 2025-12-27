Cosa succederà nei prossimi episodi di Io sono Farah? Le anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026: tutto sulla trama della serie turca in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Anticipazioni Io sono Farah 29 dicembre

Ali Galip e Tahir sono alle prese con le operazioni della polizia che mettono in pericolo la stabilità dell’organizzazione. Entrambi sospettano che Mehmet sia dietro a queste azioni, e decidono di agire per fermarlo.

Nel frattempo, Farah, dopo aver lasciato Kerim in ospedale, si trasferisce a casa di Tahir, dove il rancore tra loro sembra pervaderli. Tuttavia, un incontro al locale segna il momento in cui finalmente i due si avvicinano di nuovo.

Gönül è invitata a cena da Vera, ma Perihan, la madre di Gönül, si presenta a casa Akinci con l’intento di portare via sua figlia. Intanto, Mehmet ha un incontro con Bade e le chiede di unirsi a lui per una cena.

La tensione tra i vari protagonisti cresce e le trame si intrecciano sempre di più.

