Andiamo a leggere insieme le anticipazioni di Beautiful delle puntate dal 5 al 10 gennaio 2026: ecco la trama giorno per giorno. Tenetevi forte perché non mancheranno sorprese e verità sconvolgenti.

Beautiful anticipazioni 5 gennaio 2026

Deacon e Finn sono in preda ai dubbi: Sheila potrebbe essere ancora viva? La loro ricerca inizia dopo una segnalazione di un senzatetto che ha udito delle urla in un edificio abbandonato.

Il luogo che trovano è inquietante e pervade l’aria di un terribile odore di decomposizione. Nonostante gli avvertimenti, i due uomini si dividono per perlustrare ogni angolo e, con orrore, Finn si imbatte in un corpo che credeva fosse quello di Sheila. Tuttavia, la tragedia sembra non essere completa, e la tensione cresce.

Nel frattempo, Steffy, inquieta per il silenzio di Finn, confida a Ridge e Brooke le sue paure. Secondo lei, Sheila è finalmente fuori dalle loro vite, vittima di legittima difesa.

Ma la verità potrebbe essere ben diversa…