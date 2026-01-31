Cosa ci riservano le anticipazioni e la trama di Beautiful per la settimana dal 2 al 7 febbraio 2026? Ecco cosa vedremo in onda.

Anticipazioni e trama Beautiful 2 febbraio 2026

Una nuova settimana di Beautiful si apre con nuove anticipazioni. Secondo la trama del 2 febbraio, Deacon insiste con Hope.

Il suo desiderio è che faccia da damigella e la sprona a convincere Finn a fare da testimone alle nozze con Sheila.

Hope è in difficoltà ed evita di dare una risposta a suo padre. Peraltro la Logan si scontra con Steffy, arrabbiatissima per il ritorno della Carter e la relazione con lo Sharpe.

Steffy intanto vieta a suo marito di incontrare o frequentare sua madre, qualsiasi sia la situazione.