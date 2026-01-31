Hope preoccupata per la sua salute trova conforto in Finn: le anticipazioni di Beautiful dal 2 al 7 febbraio
Scopriamo tutte le anticipazioni della settimana di Beautiful
Cosa ci riservano le anticipazioni e la trama di Beautiful per la settimana dal 2 al 7 febbraio 2026? Ecco cosa vedremo in onda.
Anticipazioni e trama Beautiful 2 febbraio 2026
Una nuova settimana di Beautiful si apre con nuove anticipazioni. Secondo la trama del 2 febbraio, Deacon insiste con Hope.
Il suo desiderio è che faccia da damigella e la sprona a convincere Finn a fare da testimone alle nozze con Sheila.
Hope è in difficoltà ed evita di dare una risposta a suo padre. Peraltro la Logan si scontra con Steffy, arrabbiatissima per il ritorno della Carter e la relazione con lo Sharpe.
Steffy intanto vieta a suo marito di incontrare o frequentare sua madre, qualsiasi sia la situazione.